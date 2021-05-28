Создатели Kena: Bridge of Spirits вдохновлялись The Legend of Zelda и творчеством Хаяо Миядзаки

В этом году на кинофестивале «Трайбека» впервые будет представлена подборка игр. Она включает восемь проектов, среди которых нашлось место приключенческому экшену Kena: Bridge of Spirits от независимого коллектива Ember Lab. Мероприятие пройдёт с 9 по 20 июня, и в честь его приближения соучредитель студии Джош Гриер (Josh Grier) рассказал об источниках вдохновения для команды.

Источник изображения: PlayStation Blog

Как передаёт портал DualShockers со ссылкой на первоисточник, заявление руководителя гласит: «Нас вдохновили многие приключенческие игры, которые были до нас, в первую очередь [The Legend of] Zelda. Кроме того, время, проведённое в Японии, познакомило нас с работами [Хаяо] Миядзаки (Hayao Miyazaki) и другим культурным влиянием [этой страны], что сформировало темы наших многих независимых проектов».

Источник изображения: Ember Lab

В Kena: Bridge of Spirits пользователям уготована роль Кены — молодой духовной предводительницы, которая помогает душам умерших людей перейти в иной мир. По сюжету игры она прибыла в горную деревню, чтобы найти некий алтарь и исправить ошибки прошлого. Соратниками главной героини станут гнилушки — маленькие существа, способные подсобить в решении разнообразных головоломок.

Kena: Bridge of Spirits выйдет 24 августа 2021 года на ПК (Epic Games Store) и PlayStation 5 в качестве консольного эксклюзива.



