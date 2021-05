Создатели Kena: Bridge of Spirits вдохновлялись The Legend of Zelda и творчеством Хаяо Миядзаки

Как передаёт портал DualShockers со ссылкой на первоисточник, заявление руководителя гласит: «Нас вдохновили многие приключенческие игры, которые были до нас, в первую очередь [The Legend of] Zelda. Кроме того, время, проведённое в Японии, познакомило нас с работами [Хаяо] Миядзаки (Hayao Miyazaki) и другим культурным влиянием [этой страны], что сформировало темы наших многих независимых проектов».



