Приключение-раскраска Chicory: A Colorful Tale не выйдет до конца весны — релиз назначен на 10 июня

Издательство Finji и ведущий разработчик Грег Лобанов (Greg Lobanov) в официальном микроблоге своего приключения-раскраски Chicory: A Colorful Tale анонсировали точную дату выхода игры.

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Напомним, первоначально релиз Chicory: A Colorful Tale был заявлен просто на 2021 год, однако в середине марта команда объявила о намерении выпустить игру до конца текущей весны.

Как стало известно, в обозначенные сроки коллектив разработчиков не уложится. Chicory: A Colorful Tale поступит в продажу 10 июня текущего года для PC (Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5.

События Chicory: A Colorful Tale разворачиваются в мире-раскраске. Игра начинается с того, что Цикория — художница-суперзвезда и владелица Кисти — пропала, а с ней и весь цвет.

В роли самого главного фаната Цикории — подающего надежды начинающего художника-собаки — пользователям придётся взять Кисть в руки и раскрасить потускневший мир.

Разработчики Chicory: A Colorful Tale обещают предоставить игрокам возможность «рисовать везде, где вздумается», попутно исследуя новые уголки, решая загадки и помогая друзьям.

Chicory: A Colorful Tale предложит сюжетную кампанию на 10 часов, десятки побочных квестов (разнос писем, фотоохота и другие) и саундтрек от композитора Celeste Лены Рэйн (Lena Raine).



