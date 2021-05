К 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серии

Как и было обещано, 27 мая издательство Sega провело специальную трансляцию Sonic Central в честь скорого 30-летия оригинальной Sonic the Hedgehog. Шоу не обошлось без анонсов.

Источник изображения: YouTube

Во-первых, в рамках программы была официально представлена подтверждённая ещё в марте 2019 года новая полноценная игра серии от Sonic Team. Название проект пока не получил.

В приуроченном к анонсу тизере показали бегущего по лесу Соника, вырисовывающего на ландшафте символ, напоминающий слово Zap. Релиз в 2022 году на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Во-вторых, во время трансляции подтвердили слухи насчёт ремастера экшен-платформера Sonic Colors с Nintendo Wii и DS. Как и предполагалось, переиздание будет называться Sonic Colors: Ultimate.

Sonic Colors: Ultimate поступит в продажу 7 сентября текущего года для PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В состав расширенного издания, помимо прочего, входит ранний доступ (с 3 сентября) к проекту.

Наконец, Sega представила сборник Sonic Origins, включающий Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles, а также Sonic CD для «новейших платформ». Каких именно, не уточняется.

Оригинальная Sonic the Hedgehog дебютировала 23 июня 1991 года на приставке Sega Genesis. За прошедшее с тех пор время серия скоростных платформеров успела стать одной из самых узнаваемых и прибыльных в истории индустрии.