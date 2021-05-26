Sony подтвердила состав июньской подборки PS Plus — Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и новое издание Virtua Fighter 5

Издательство Sony Interactive Entertainment на сайте официального блога PlayStation представило июньскую подборку бесплатных игр для подписчиков своего сервиса PlayStation Plus.

Источник изображения: Сообщество Steam

Как и сообщал на днях испанский портал Areajugones, в состав линейки проектов PS Plus на следующий месяц вошли:

файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4);

звездолётный экшен Star Wars: Squadrons (PS4);

асимметричный шпионский боевик Operation: Tango (PS5).

Напомним, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown представляет собой улучшенную версию оригинальной Virtua Fighter 5 на движке Dragon Engine (серия Yakuza), онлайном на 16 человек и рядом других усовершенствований.

Источник изображения: PlayStation Blog

Загрузить перечисленные игры подписчикам PS Plus позволят с 1 июня текущего года. Таким образом, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation: Tango достанутся адептам подписного сервиса Sony Interactive Entertainment в день выхода.

Вплоть до упомянутой даты добавить в свою библиотеку можно будет проекты из майской линейки: военный шутер Battlefield V (PS4), симулятор выживания Stranded Deep (PS4) и гоночный экшен Wreckfest (PS5).



