Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел

Издательство Leonardo Interactive и разработчики из команды Invader Studios анонсировали Daymare: 1994 Sandcastle — приквел к своему олдскульному экшен-хоррору Daymare: 1998.

Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел

Источник изображений: Магазин Steam

Игрокам достанется роль бывшего правительственного шпиона, а ныне агента АИДа (Аварийно-исследовательской дивизии) Далилы Рейес, которая оказывается «в наиболее продвинутом экспериментальном научном центре на территории США».

В рамках сюжетной кампании Daymare: 1994 Sandcastle предложит раскрыть тайну, «погребённую глубоко в самых секретных местах этого мира», а также «собрать по частям» прошлое некоторых персонажей из Daymare: 1998.

Сами авторы называют Daymare: 1994 Sandcastle «смесью из жестоких и смертельно опасных врагов, хардкорного экшена, вплетённых в игровой мир загадок, леденящего душу саундтрека, исследования и огромных концентрированных доз ужаса».

Кроме того, разработчики обещают реализовать «самое современное и совершенное оружие», включая использующую жидкий азот «Леденящую хватку», а также отправить пользователей в «до жути запоминающиеся локации».

Скриншоты Daymare: 1994 Sandcastle

Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел
Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел
Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел
Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел
Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел

Вдобавок Daymare: 1994 Sandcastle предложит переработанный и интуитивно понятный интерфейс, «захватывающую дух реалистичную графику» на Unreal Engine 4 и несколько уровней сложности.

Релиз Daymare: 1994 Sandcastle ожидается на протяжении 2022 года. Проект заявлен для PC (страница в Steam уже есть), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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