Видео: токийский апокалипсис и демоническая революция в релизном трейлере Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Atlus по случаю премьеры западного издания Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster представила трейлер обновлённой версии своей культовой японской ролевой игры.

Видео: токийский апокалипсис и демоническая революция в релизном трейлере Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Источник изображения: Atlus

Обнародованное видео длится чуть больше минуты и демонстрирует нарезку из геймплейных сцен, подчёркивающих основные особенности игры, вперемешку с заставочными роликами.

«Обычный день в Токио обернулся апокалипсисом, начатым внеземными силами. Остатки мира погрузились в хаос, а в разрушенном городе бушует демоническая революция. Вы оказываетесь в гуще сражения между богами и демонами и можете решать вопросы жизни, перерождения и смерти, а также повлиять на исход развернувшейся битвы», — гласит завязка Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster.

От оригинальной версии Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster отличается слегка подтянутой графикой, милосердным уровнем сложности и возможностью сохраняться в свободном порядке.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster поступила в продажу сегодня, 25 мая, для PC (Steam), PlayStation 4 и Nintendo Switch. Базовое издание ремастера на всех трёх платформах стоит 3579 рублей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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