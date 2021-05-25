Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4

Издательство Sega посредством портала IGN представило Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — «воссозданную для нового поколения» поклонников жанра версию своего файтинга образца 2006 года.

Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4

Источник изображений: IGN

От предыдущих изданий Virtua Fighter 5 новое отличается графикой на основе движка Dragon Engine, использующегося в играх Yakuza. За проект отвечает «звёздная команда», состоящая из сотрудников Sega AM2 и Ryu Ga Gotoku Studio.

Помимо прочего, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown предложит новую фоновую музыку для арен, переработанный интерфейс, изменённый вступительный ролик, онлайн на 16 человек в закрытых и открытых лобби, а также режим наблюдателя.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown будет консольным эксклюзивом PlayStation 4, то есть рано или поздно выйдет на PC. Релиз на приставке Sony Interactive Entertainment ожидается 1 июня текущего года.

Напомним, недавно портал Areajugones со ссылкой на собственные источники сообщил, что Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown наряду со Star Wars: Squadrons и Operation: Tango станет частью июньской подборки для подписчиков PS Plus.

Скриншоты Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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