Nintendo запатентовала систему персонализации для цифрового магазина

Компания Nintendo запатентовала новую систему персонализации магазина для пользователей. Она будет создавать специальный рейтинг, который поможет улучшить рекомендации видеоигр для каждого конкретного игрока. Об этом пишет GameRant.

Nintendo запатентовала систему персонализации для цифрового магазина

Olhar Digital

Судя по описанию, система будет формировать рейтинг на основе отзывов игроков, критики и личных предпочтений пользователей. Какое именно система найдёт отражение в магазине, пока неясно. Предположительно, будет создан персонализированный раздел с рекомендациями, как в Netflix, Microsoft Store или Steam.

Изменение призвано улучшить процесс поиска подходящих игр для пользователя. Сроки внедрения системы пока также не уточняются, поэтому не стоит рассчитывать на скорое внедрение в Nintendo eShop.

По слухам, компания также готовит к выпуску новую игровую консоль Switch Pro. Предположительно, новинка будет оснащена OLED-дисплеем и поддержкой разрешения 4K в ТВ-режиме. Официально эта информация пока не подтверждена. Тем не менее, если даже это правда, её выпуск могут отложить из-за глобального дефицита микросхем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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