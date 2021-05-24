Издатель Biomutant подтвердил планы по обновлению игры для консолей нынешнего поколения

THQ Nordic, выступающая издателем ролевого экшена Biomutant от шведской студии Experiment 101, на своём официальном сайте прокомментировала возможный выход проекта на консолях текущего поколения.

Издатель Biomutant подтвердил планы по обновлению игры для консолей нынешнего поколения

Источник изображения: Biomutant

Напомним, до недавнего времени Biomutant была заявлена для ПК и консолей прошедшего цикла, тогда как на PlayStation 5, Xbox Series X и S боевик собирались выпустить лишь в рамках обратной совместимости.

Как выяснилось из официального сборника самых популярных вопросов насчёт Biomutant, у THQ Nordic и Experiment 101 в планах есть и полноценный релиз проекта на новых консолях.

Какими бы то ни было подробностями предстоящего апгрейда Biomutant в THQ Nordic на данном этапе не делятся, однако ждать осталось недолго: премьера состоится в «относительно скором будущем».

Издатель Biomutant подтвердил планы по обновлению игры для консолей нынешнего поколения

Источник изображения: THQ Nordic

Ранее стало известно, что в режиме обратной совместимости на PlayStation 5 игра будет работать при 60 кадрах/с с разрешением 1080p — полноценное 4K пришлось временно отключить из-за непредвиденных технических проблем.

Что касается консолей Xbox, то Xbox Series X в рамках обратной совместимости предложит покупателям Biomutant заветное 4K при 60 кадрах/с, а Xbox Series S — 1440p при 30 кадрах/с.

Biomutant поступит в продажу уже завтра, 25 мая, для PC (Steam, GOG, Origin, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Игра также будет доступна подписчикам сервиса EA Play Pro на ПК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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