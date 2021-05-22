Серия глобальных стратегий Victoria получит продолжение — первый трейлер Victoria 3

Издательство Paradox Interactive и Paradox Development Studio в рамках начавшегося вчера, 21 мая, цифрового фестиваля PDXCON Remixed представили Victoria 3 — горячо ожидаемое продолжение серии своих глобальных стратегий.

Серия глобальных стратегий Victoria получит продолжение — первый трейлер Victoria 3

Источник изображения: Магазин Steam

Третья часть предложит игрокам построить идеальное общество в период с 1836 по 1936 год. На выбор будет любая из «десятков стран мира». Пользователям предстоит найти способ уравновесить общественные противоречия и заслужить место под солнцем.

Разработчики обещают сложную экономическую систему с необходимостью повышать национальное благосостояние, искать новые рынки для сбыта, импортировать дешёвое сырьё, регулировать оборот товаров и так далее.

По словам руководителя разработки Victoria 3 Мартина Анварда (Martin Anward), команда старается создать достойного наследника предыдущих игр и заодно сделать триквел более доступным для новичков серии.

Victoria 3 заявлена для PC (Steam, Paradox Store). Кроме того, на выходе проект пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass для ПК. Дата или даже сроки релиза глобальной стратегии объявлены не были.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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