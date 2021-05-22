Серия глобальных стратегий Victoria получит продолжение — первый трейлер Victoria 3

Издательство Paradox Interactive и Paradox Development Studio в рамках начавшегося вчера, 21 мая, цифрового фестиваля PDXCON Remixed представили Victoria 3 — горячо ожидаемое продолжение серии своих глобальных стратегий.

Источник изображения: Магазин Steam

Третья часть предложит игрокам построить идеальное общество в период с 1836 по 1936 год. На выбор будет любая из «десятков стран мира». Пользователям предстоит найти способ уравновесить общественные противоречия и заслужить место под солнцем.

Разработчики обещают сложную экономическую систему с необходимостью повышать национальное благосостояние, искать новые рынки для сбыта, импортировать дешёвое сырьё, регулировать оборот товаров и так далее.

По словам руководителя разработки Victoria 3 Мартина Анварда (Martin Anward), команда старается создать достойного наследника предыдущих игр и заодно сделать триквел более доступным для новичков серии.

Victoria 3 заявлена для PC (Steam, Paradox Store). Кроме того, на выходе проект пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass для ПК. Дата или даже сроки релиза глобальной стратегии объявлены не были.



