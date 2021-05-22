Алькатрас против Крикуна: разработчики Crysis опубликовали скриншот из предполагаемого ремастера второй части

Вслед за вчерашним тизером студия Crytek в официальном микроблоге серии научно-фантастических шутеров Crysis опубликовала скриншот из предположительного ремастера второй части.

Источник изображения: Сообщество Steam

Напомним, 20 мая Crytek опубликовала в Twitter-аккаунте фразу («Они называли меня Пророком»), озвученную практически в самом начале Crysis 2. В сообщении ожидаемо углядели намёк на переиздание шутера 2011 года.

Сегодня же, 21 мая, студия решила подкрепить догадки фанатов 4K-скриншотом из Crysis 2. На кадре Алькатрас (позывной главного героя), облачённый в нанокостюм от того самого Пророка, смеряет взглядом Крикуна — боевого тяжеловооружённого робота цефов.

Источник изображения: Twitter

Новую публикацию вслед за предыдущей Crytek сопроводила «глазным» эмодзи, который можно интерпретировать как призыв следить за развитием событий. Вероятно, официальный анонс не за горами.

Стоит отметить, что вскоре после презентации Crysis Remastered творческий руководитель Saber Interactive Тим Уиллитс (Tim Willits) уже косвенно подтверждал планы на переиздание дальнейших игр.



