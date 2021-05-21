Слухи: о добавлении мультиплеера в ремастер Mass Effect 3 объявят на EA Play Live

Сборник ремастеров Mass Effect Legendary Edition вышел 14 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Обновлённая третья часть поставляется без многопользовательского режима. BioWare решила не выпускать его, но, судя по свежей информации, разработчики пересмотрели свои планы. Инсайдер Shpeshal_Ed недавно заявил, что ремастер Mass Effect 3 всё же получит мультиплеер. О его добавлении в проект объявят на грядущем мероприятии EA Play Live, которое состоится 22 июля.

Источник изображения: Electronic Arts

Информатор опубликовал в личном микроблоге следующее сообщение: «Недавно получил известие о том, что есть большая вероятность того, что мультиплеер для Mass Effect 3 из [сборника] Legendary Edition будет показан/анонсирован на EA Play [Live]». Ранее Shpeshal_Ed уже публиковал информацию, которая позже подтвердилась, например, в прошлом месяце он раскрыл бесплатные игры для подписчиков PS Plus до их официального объявления.

Источник изображения: SlashGear

Напомним: в интервью недельной давности руководитель разработки Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс (Mac Walters) не стал категорически отрицать возможность появления в ремастере ME3 мультиплеера. Его комментарий на этот счёт гласит: «Мы хотим посмотреть, какой отклик получит Legendary Edition и каков спрос на мультиплеер. Затем мы сможем решить, достаточно ли у нас ресурсов и времени, чтобы довести [режим] до желанного нами и фанатами уровня качества».



