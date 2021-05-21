Следующий выпуск цифрового шоу Monster Hunter принесёт новости о патче 3.0 для Rise и не только

Издательство Capcom анонсировало следующий выпуск посвящённой играм серии информационной передачи Monster Hunter Digital Event и представило новый трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Следующий выпуск цифрового шоу Monster Hunter принесёт новости о патче 3.0 для Rise и не только

Источник изображений: Twitter

Трансляция грядущего эпизода Monster Hunter Digital Event начнётся 26 мая текущего года в 17:00 по московскому времени. Следить за ходом шоу можно будет на официальных каналах Monster Hunter в сервисах Twitch и YouTube.

В рамках предстоящего выпуска обещают поделиться дополнительной информацией о Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin и контентном обновлении 3.0 для Monster Hunter Rise.

Следующий выпуск цифрового шоу Monster Hunter принесёт новости о патче 3.0 для Rise и не только

На данном этапе известно, что патч 3.0 будет включать дополнительную сюжетную главу, события которой развернутся после финала Monster Hunter Rise, и несколько новых монстров. Релиз ожидается в конце месяца.

Кроме того, в официальном микроблоге серии разработчики уточнили, что для обновления 3.0 понадобится около 1,4 Гбайт. Если же пользователь прежде не устанавливал патчи для Monster Hunter Rise, то придётся освободить уже 2,9 Гбайт.

Что касается обнародованного трейлера Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, то почти трёхминутный ролик служит для знакомства зрителей с завязкой и основными персонажами игры.

Monster Hunter Rise вышла в марте текущего года на Nintendo Switch, а в начале 2022-го доберётся до ПК. Релиз Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ожидается 9 июля одновременно на PC (Steam) и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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