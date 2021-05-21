Авторы Biomutant показали работу игры на новых консолях — 4K на PS5 пришлось отключить, а Xbox Series S осталась без геймплея

Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Experiment 101 рассказали и показали, как их амбициозный ролевой экшен в открытом мире Biomutant выглядит и функционирует на консолях текущего поколения.

Авторы Biomutant показали работу игры на новых консолях — 4K на PS5 пришлось отключить, а Xbox Series S осталась без геймплея

Источник изображения: Biomutant

Напомним, версии Biomutant для PlayStation 5, Xbox Series X и S на данном этапе работают лишь в режиме обратной совместимости, однако всё равно имеют техническое преимущество над приставками предыдущего цикла.

Как уверяют разработчики, Biomutant будет выдавать на перечисленных системах следующие показатели:

  • PS5 — 1080p, растянутое до 4K, при 60 кадрах/с, а также с динамическим разрешением;
  • Xbox Series X — полноценное 4K при 60 кадрах/с, а также с динамическим разрешением;
  • Xbox Series S — 1440p при 30 кадрах/с, а также с динамическим разрешением.

Столь скромные по сравнению с Xbox Series X показатели разрешения на PS5 объясняются непредвиденными техническими проблемами, с которыми столкнулись разработчики. В результате 4K на консоли от Sony пришлось временно отключить.

Что касается Xbox Series S, то проверить обещания THQ Nordic и Experiment 101 пока возможным не представляется: геймплейная демонстрация Biomutant на этой консоли откладывается, потому что в офисе искомой приставки не оказалось.

Напомним, ранее THQ Nordic и Experiment 101 представили записи игрового процесса Biomutant на ПК и консолях предыдущего поколения — как базовых моделях, так и более мощных.

Biomutant поступит в продажу 25 мая текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. На днях вышел обзорный трейлер игры с разъяснением всех её основных элементов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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