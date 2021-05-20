Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer

Журнал Game Informer на своём официальном сайте представил первый из череды эксклюзивных роликов по приключенческому экшен-платформеру Psychonauts 2 от студии Double Fine Productions.

Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer

Источник изображения: Game Informer

Напомним, в Psychonauts 2 игрокам достаётся роль знакомого по первой части Разпутина (он же просто Раз) — талантливого акробата с психотическими способностями, который к началу сиквела исполнил свою мечту стать психонавтом.

Трёхминутный ролик Game Informer оказался посвящён одной из новых способностей Раза — «?Ментальной связи» (Mental connection). Умение позволяет формировать цепочки мыслей в ассоциации.

«Ментальную связь» можно будет использовать для перемещения по уровням: по словам журналистов Game Informer, умение открывает «целый новый пласт платформенных возможностей» для главного героя.

Кроме того, «Ментальная связь» пригодится в сражениях. Как передают в издании, с помощью навыка можно будет подтягивать к себе мелких противников и подтягиваться к более крупным.

Новые скриншоты Psychonauts 2 из свежего выпуска Game Informer (источник изображений: XboxEra)

Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer

Вдобавок на форуме XboxEra пользователи опубликовали почти два с половиной десятка новых скриншотов Psychonauts 2. Изображения поступили из недавнего выпуска Game Informer.

Psychonauts 2 разрабатывается для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Точной даты выхода у игры пока нет, но ранее сообщалось, что релиз состоится на протяжении текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game InformerВидео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
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