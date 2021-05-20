Видео: сила и широта применения ментальных связей в эксклюзивном геймплейном ролике Psychonauts 2 от Game Informer
Журнал Game Informer на своём официальном сайте представил первый из череды эксклюзивных роликов по приключенческому экшен-платформеру Psychonauts 2 от студии Double Fine Productions.
Источник изображения: Game Informer
Напомним, в Psychonauts 2 игрокам достаётся роль знакомого по первой части Разпутина (он же просто Раз) — талантливого акробата с психотическими способностями, который к началу сиквела исполнил свою мечту стать психонавтом.
Трёхминутный ролик Game Informer оказался посвящён одной из новых способностей Раза — «?Ментальной связи» (Mental connection). Умение позволяет формировать цепочки мыслей в ассоциации.
«Ментальную связь» можно будет использовать для перемещения по уровням: по словам журналистов Game Informer, умение открывает «целый новый пласт платформенных возможностей» для главного героя.
Кроме того, «Ментальная связь» пригодится в сражениях. Как передают в издании, с помощью навыка можно будет подтягивать к себе мелких противников и подтягиваться к более крупным.
Новые скриншоты Psychonauts 2 из свежего выпуска Game Informer (источник изображений: XboxEra)
Вдобавок на форуме XboxEra пользователи опубликовали почти два с половиной десятка новых скриншотов Psychonauts 2. Изображения поступили из недавнего выпуска Game Informer.
Psychonauts 2 разрабатывается для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Точной даты выхода у игры пока нет, но ранее сообщалось, что релиз состоится на протяжении текущего года.