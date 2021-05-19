Акулий ролевой экшен Maneater доплывёт до Steam и Xbox Game Pass к концу месяца

Издательство и разработчик Tripwire Interactive в специальной публикации у себя на официальном форуме сообщил о скором расширении платформенной географии своего акульего ролевого экшена Maneater.

Источник изображения: Tripwire Interactive

Как стало известно, уже 25 мая текущего года Maneater поступит в продажу для Steam — спустя чуть больше 12 месяцев после премьеры в Epic Games Store, чьим временным эксклюзивом оказалась игра.

В тот же день, 25 мая, Maneater пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass (ПК и консоли). До конца месяца в подписной службе ожидается ещё полтора десятка премьер разного калибра.

Источник изображения: Nintendo

Кроме того, в Tripwire Interactive решили напомнить о предстоящей премьере Maneater на Nintendo Switch. До гибридной консоли Nintendo акулий ролевой экшен доберётся также 25 мая.

Switch-версию Maneater разработчики называют «самой портативной» из всех доступных: помимо портативного режима, игра в издании для приставки Nintendo поддерживает также телевизионный и настольный.

Источник изображения: Tripwire Interactive

В начале апреля Tripwire Interactive представила Truth Quest — первое сюжетное дополнение к Maneater. Релиз расширения ожидается летом текущего года на всех целевых платформах, кроме Nintendo Switch.

Maneater дебютировала в мае 2020 года на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One, а в ноябре добралась до PS5, Xbox Series X и S. На сайте агрегатора Metacritic у игры от 68 до 71 %.



