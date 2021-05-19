Хулиганское приключение Sludge Life доберётся до Steam и Nintendo Switch в начале июня

Издательство Devolver Digital в своём микроблоге сообщило точную дату выхода хулиганского приключения Sludge Life в сервисе цифровой дистрибуции Steam и на Nintendo Switch.

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В последний раз мы слышали о Sludge Life в конце мая 2020 года, когда игра вышла в Epic Games Store и оказалась абсолютно бесплатной (временно), тогда как версий для Steam и Nintendo Switch видно нигде не было.

Как стало известно, на перечисленных целевых платформах Sludge Life появится совсем скоро — 2 июня текущего года. При этом на издание для Nintendo Switch уже можно оформить предварительный заказ.

В цифровом магазине Nintendo eShop стоимость Sludge Life в настоящий момент составляет 956 рублей с учётом 15-процентной предрелизной скидки. Акция закончится в день выхода игры.

Sludge Life предлагает в роли теггера по прозвищу Призрак изучать крохотный островок, оставлять за собой граффити, загружать приложения на свой внутриигровой ноутбук, а также фотографировать экзотических животных и странных NPC.

Напомним, Sludge Life представляет собой совместный проект создателя аркадного шутера High Hell Терри Веллманна (Terri Vellmann) и композитора роглайка Enter the Gungeon под псевдонимом Doseone.

Пока Sludge Life распространяется только через цифровой магазин Epic Games Store, где до сих пор доступна бесплатно — раздача закончится 28 мая текущего года.



