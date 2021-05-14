Вопреки всем проблемам: Google заверила, что игровой сервис Stadia «жив и здоров»

Руководитель маркетингового отдела Google Stadia Нейт Эйхёрн (Nate Ahearn) в интервью порталу Games Industry рассказал, как себя чувствует облачный игровой сервис поискового гиганта в настоящее время.

Напомним, в феврале руководство службы закрыло все студии разработки эксклюзивных проектов для Stadia, в связи с чем лишилось ценного сотрудника — бывшего продюсера Ubisoft и Electronic Arts Джейд Реймонд (Jade Raymond).

За прошедшее с тех пор время Реймонд успела получить финансовую поддержку PlayStation и основать Haven Studios, а Google Stadia — лишиться руководителя по продуктам Джона Джастиса (John Justice).

По словам Эйхёрна, сервис «жив и здоров»: активно пополняется свежими играми (на прошлой неделе в Google Stadia вышла Resident Evil Village) и функциями — последним нововведением стала поисковая панель.

Ещё одно направление развития для Google Stadia — программа Stadia Makers, по которой партнёры сервиса получают разнообразную помощь (от рекламы до разработки). В настоящее время в рамках инициативы готовится более 20 игр.

От партнёров по Stadia Makers не ждут крупнобюджетных проектов и даже эксклюзивов — релиза в сервисе одновременно с другими целевыми платформами для Google на данном этапе достаточно.

По словам участников Stadia Makers, у службы «голодные до [контента], активные и не стесняющиеся выражать своё мнение игроки». В этом отношении аудитория Google Stadia напоминает первых пользователей VR-шлемов.

Сколько именно (и даже примерно) игроков у Stadia, Google не раскрывает

Эйхёрн добавил, что идея помогать студиям достигать новых игроков уже оправдала себя, и в будущем Google будет более плотно сотрудничать с этими разработчиками — само по себе необходимость, учитывая реорганизацию внутренних структур Stadia.



