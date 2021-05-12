Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях

Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях

Сооснователь и руководитель Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) в разговоре с новозеландскими студентами намекнул на скорые новости о расширении платформенной географии игр студии.

На вопрос, планирует Valve выпускать консольные версии «Steam-игр» или собирается оставить последние эксклюзивами ПК, Ньюэлл заявил: «Вы получите представление об этом к концу года».

Вопреки постановке вопроса, в своём ответе глава Valve почти наверняка имел в виду не доступные на платформе Steam проекты, а игры собственного производства вроде Half-Life, Portal, Counter-Strike или Team Fortress.

Слова разработчика незамедлительно вызвали одобрительный и одновременно удивлённый гул присутствующих, однако Ньюэлл поспешил уточнить: «Ответ будет не таким, какой вы ожидаете».

Последним консольным релизом Valve остаётся Counter-Strike: Global Offensive. Многопользовательский шутер дебютировал в августе 2012 года не только на PC, но также PS3 и Xbox 360.

Самой актуальной игрой компании на данный момент является Half-Life: Alyx — приквел Half-Life 2, созданный специально для гарнитур виртуальной реальности (хотя энтузиасты занимаются адаптацией проекта к обычному управлению).

Half-Life: Alyx вышла в прошлом марте эксклюзивно на ПК (Steam). Несмотря на специфичность, игра стала одной из самых высокооценённых в 2020 году по версии агрегатора Metacritic.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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