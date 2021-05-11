Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны

Издатель и разработчик Stardock Corporation анонсировал Galactic Civilizations IV — четвёртую номерную часть своих космических 4X-стратегий — и поделился первыми подробностями.

В роли предводителя внеземной цивилизации игрокам предстоит открывать новые звёздные системы: обещаны тысячи миров для колонизации и десятки других народов для встречи.

Разработчики уверяют, что Galactic Civilizations IV переняла от предыдущих выпусков всё самое лучшее, добавила к нему «множество новых и захватывающих функций» и значительно увеличила масштаб происходящего.

Galactic Civilizations IV предложит систему секторов, каждый из которых будет сродни картам разных размеров из предыдущих частей. Это позволит создателям сделать локации в игре намного больше, чем раньше.

Кроме того, в Galactic Civilizations IV заявлены механики персонажей-лидеров и административных указов, новые системы сражений и вторжений, расширенное древо технологий, а также идеологии.

Первые скриншоты Galactic Civilizations IV

Кампании в Galactic Civilizations IV не будет — вместо неё игроков ждут сюжетные миссии, генерируемые в «песочнице». Кроме того, разработчики обещают улучшить и расширить мультиплеер.

Выйдет Galactic Civilizations IV только на PC. Запуск раннего доступа запланирован до конца весны (то есть мая) текущего года, а финальная версия поступит в продажу не раньше 2022-го.



