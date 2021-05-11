Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны

Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны

Издатель и разработчик Stardock Corporation анонсировал Galactic Civilizations IV — четвёртую номерную часть своих космических 4X-стратегий — и поделился первыми подробностями.

В роли предводителя внеземной цивилизации игрокам предстоит открывать новые звёздные системы: обещаны тысячи миров для колонизации и десятки других народов для встречи.

Разработчики уверяют, что Galactic Civilizations IV переняла от предыдущих выпусков всё самое лучшее, добавила к нему «множество новых и захватывающих функций» и значительно увеличила масштаб происходящего.

Galactic Civilizations IV предложит систему секторов, каждый из которых будет сродни картам разных размеров из предыдущих частей. Это позволит создателям сделать локации в игре намного больше, чем раньше.

Кроме того, в Galactic Civilizations IV заявлены механики персонажей-лидеров и административных указов, новые системы сражений и вторжений, расширенное древо технологий, а также идеологии.

Первые скриншоты Galactic Civilizations IV

Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны
Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны
Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны

Кампании в Galactic Civilizations IV не будет — вместо неё игроков ждут сюжетные миссии, генерируемые в «песочнице». Кроме того, разработчики обещают улучшить и расширить мультиплеер.

Выйдет Galactic Civilizations IV только на PC. Запуск раннего доступа запланирован до конца весны (то есть мая) текущего года, а финальная версия поступит в продажу не раньше 2022-го.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Resident Evil Village получила первые оценки — мнения критиков разделилисьResident Evil Village получила первые оценки — мнения критиков разделились
«Бояться нечего»: для Resident Evil Village вышел релизный трейлер
На Sony подали в суд из-за ограничения на покупку цифровых версий игр за пределами PS StoreНа Sony подали в суд из-за ограничения на покупку цифровых версий игр за пределами PS Store
Observer: System Redux всё-таки выйдет на консолях прошедшего поколенияObserver: System Redux всё-таки выйдет на консолях прошедшего поколения
Только 7 % «халявщиков» купили что-нибудь в Epic Games Store
Блок рекламы


Похожие новости
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Cyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 годуCyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 году
Epic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиардаEpic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиарда
Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на стартеВидео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте
Frostpunk в Первую мировую: для ПК и консолей анонсирована стратегия War HospitalFrostpunk в Первую мировую: для ПК и консолей анонсирована стратегия War Hospital
В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функцииВ Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции
Новые подробности Monster Hunter Rise: вторая демоверсия, режим орды и сетевые функцииНовые подробности Monster Hunter Rise: вторая демоверсия, режим орды и сетевые функции
Кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит крупнейшее обновлениеКооперативный шутер Deep Rock Galactic получит крупнейшее обновление
Дефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series SДефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series S
Пошаговая карточная стратегия Fights in Tight Spaces доберётся до раннего доступа Steam к концу месяцаПошаговая карточная стратегия Fights in Tight Spaces доберётся до раннего доступа Steam к концу месяца
Последние новости
Подгружаем последние новости