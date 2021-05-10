Naughty Dog отметила пятилетие Uncharted 4: A Thief’s End сводной статистикой игроков

Студия Naughty Dog у себя в микроблоге по случаю пятилетнего юбилея с момента выхода своего приключенческого экшена Uncharted 4: A Thief’s End поделилась сводной статистикой игроков.

По словам разработчиков, за прошедшее с релиза Uncharted 4: A Thief’s End время к проекту успело приобщиться свыше 37 млн пользователей — этот показатель не равен объёму проданных копий.

Дело в том, что на протяжении апреля 2020 года Uncharted 4: A Thief’s End была доступна подписчикам PlayStation Plus. Кроме того, приключенческий экшен входит в состав бесплатного (для адептов сервиса) сборника PlayStation Plus Collection.

К октябрю 2019 года по всему миру было продано 16 млн копий Uncharted 4: A Thief’s End

Что касается достижений игроков, то за пять лет с выхода в Uncharted 4: A Thief’s End (показатели актуальны по состоянию на май 2021 года):

13,3 млн человек сыграло в мультиплеер;

12 млн человек попало во все цели игрушечным пистолетом на чердаке;

9,8 млн человек сыграло с лемуром на рынке;

9,5 млн человек воспользовалось настройками доступности;

7,5 млн человек сыграло в «Марко Поло» (снова);

2 млн человек взобралось на самый верх часовой башни;

2 млн человек сфотографировалось с Салли.

«Прошло более пяти лет с выхода Uncharted 4: A Thief\'s End. Для нас было невероятной привилегией разделить самое эмоциональное путешествие Нейтана Дрейка с вами. Спасибо сообществу и игрокам за поддержку, энтузиазм и радость!» — поделились в Naughty Dog.

Uncharted 4: A Thief\'s End дебютировала 10 мая 2016 года эксклюзивно на PlayStation 4. Экшен снискал успех не только среди геймеров, но и журналистов: проект входит в десятку самых высокооценённых PS4-игр агрегатора Metacritic.



