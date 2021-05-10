Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра

Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра

Издательство Raw Fury и студия-разработчик Out of the Blue Games на сайте официального блога PlayStation объявили конкретную дату выхода своего островного приключения Call of the Sea на консолях Sony.

Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра

Напомним, в декабре 2020 года Call of the Sea дебютировала на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store) и консолях Xbox, а в апреле 2021-го, спустя четыре месяца после выхода, создатели подтвердили версии для PlayStation.

Релиз был обещан в мае текущего года и, как стало известно, разработчики не обманули: Call of the Sea поступит в продажу для PlayStation 4 и PlayStation 5 уже 11 мая, то есть завтра.

«Мы надеемся, что вы отправитесь в эмоциональное приключение и погрузитесь в живописную тайну, чтобы раскрыть секреты прошлого, которые хранит остров, и узнать нечто новое о самих себе», — пожелали авторы игрокам на PlayStation.

Call of the Sea повествует о женщине по имени Нора, которая в попытках отыскать пропавшую экспедицию своего мужа прибывает на безымянный тропический остров в южной Полинезии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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