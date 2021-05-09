На Sony подали в суд из-за ограничения на покупку цифровых версий игр за пределами PS Store

Компанию Sony Interactive Entertainment обвинили в организации монополии на продажу цифровых версий игр для консолей семейства PlayStation. В коллективном иске, поданном на этой неделе в суд Калифорнии, утверждается, что запрет Sony на распространение кодов для загрузки игр сторонними продавцами, действующий с 2019 года, нарушает антимонопольное законодательство и является примером недобросовестной конкуренции.

В прошлом Sony позволяла игрокам покупать коды на загрузку цифровых копий игр для консолей PlayStation у сторонних продавцов, таких как Amazon или GameStop. Однако в 2019 году эта практика была прекращена и в настоящее время покупать цифровые копии игр для консолей Sony можно только в фирменном магазине PlayStation Store. По мнению авторов иска, эти ограничения позволили компании организовать монополию на продажу цифровых игр для своих консолей.

«Монополия Sony позволяет ей устанавливать неконкурентные цены на цифровые игры для PlayStation, которые значительно выше, чем аналоги на физических носителях, продаваемые на конкурентном розничном рынке, и значительно выше, чем они были бы на конкурентном розничном рынке цифровых игр», — говорится в исковом заявлении.

Юристы утверждают, что популярные игры продаются в цифровом виде в PS Store в среднем на 75 % дороже, чем их аналоги, реализуемые на физических носителях. В иске также отмечается, что в некоторых случаях разница в цене может достигать 175 %. По итогам финансового года Sony получила доход в размере $17 млрд от продажи цифровых версий игр и другого контента для PlayStation. По мнению истцов, $7 млрд из этой суммы могли быть получены благодаря завышению цен и использованию своего монопольного положения.

Официальные представители Sony пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.



