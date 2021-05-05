Resident Evil Village получила первые оценки — мнения критиков разделились

Как и было обещано, вечером 5 мая закончилось действие запрета на публикацию обзорных материалов по предстоящему хоррору Resident Evil Village от японского издательства Capcom.

Resident Evil Village получила на Metacritic более 80 оценок, которые разделились между целевыми платформами так: PS5 (68 обзоров), PC (12), Xbox Series X и S (6), PS4 (3). На Xbox One и в Google Stadia игра популярностью не пользовалась.

По среднему баллу на Metacritic лучше всех показала себя версия для ПК — 86 %. Слегка отстаёт PS5 (84 %), а ещё чуть больше — Xbox Series X и S (82 %). Оставшиеся системы должного количества рецензий для составления рейтинга не получили.

Для полного понимания ситуации рецензенты настоятельно советуют пройти Resident Evil 7

Для сравнения: Resident Evil 7 — предыдущая номерная часть серии — в своё время удостоилась на Metacritic от 83 до 86 % в зависимости от целевой платформы. Разброс схож, однако в этот раз диаметрально противоположных мнений куда больше.

В особенности это касается сюжета Resident Evil Village, который со всеми своими поворотами и неожиданными откровениями (несколько изданий также отметили проблемы с темпом) пришёлся по душе далеко не всем.

Альсины Димитреску в Resident Evil Village меньше, чем хотелось бы многим

Ориентированность на экшен-элементы дала о себе знать: хоррора по сравнению с Resident Evil 7 стало меньше, зато новая игра выгодно выделяется на фоне предшественницы в вопросе разнообразия локаций и врагов.

Что касается продолжительности, то, вопреки первым отзывам, Resident Evil Village оказалась ненамного длиннее недавних выпусков: большинство рецензентов уложились в 10 часов.

С технической точки зрения Resident Evil Village показывает себя хорошо, однако авторам обзоров встречались (в основном на консолях) медленно прогружающиеся текстуры и падения производительности в режиме трассировки лучей.

Resident Evil Village поступит в продажу 7 мая текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. Несмотря на то, что игра ещё не вышла, она уже пользуется популярностью у моддеров.



