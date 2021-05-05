Только 7 % «халявщиков» купили что-нибудь в Epic Games Store

Только 7 % «халявщиков» купили что-нибудь в Epic Games Store

Судебное дело между Epic Games и Apple пролило свет на многочисленные факты о цифровой площадке Epic Games Store. Например, выяснилось, сколько платформодержатель платил разработчикам и издателям за бесплатные раздачи их игр. В дополнение к этому стало известно количество пользователей, которые участвовали в этих акциях, но при этом хоть раз что-то купили в EGS.

Только 7 % «халявщиков» купили что-нибудь в Epic Games Store

Согласно официальному списку Epic Games, компания раздала миллионы копий игр в рамках бесплатных раздач Epic Games Store. За это она платила издателям и разработчикам суммы от мала ($45 тыс. за RiME, например) до велика ($1,5 млн за Batman: Arkham Collection). Epic Games устраивает бесплатные раздачи ради одной цели — привлечения новых пользователей, а также повышения активности среди уже зарегистрировавшихся. И в этом хуже всего себя показал экшен-платформер Celeste. Epic Games заплатила за него $750 тыс., но взамен получила только 62 523 новых учётных записей. Выходит, каждый новый пользователь, пришедший в сервис за этой игрой, обошёлся компании в $12.

Только 7 % «халявщиков» купили что-нибудь в Epic Games Store

Тем не менее бесплатные раздачи по-прежнему привлекают новых людей в Epic Games Store. К сожалению для компании, не многие из них задерживаются в магазине, чтобы приобрести там что-нибудь. В документе Epic Games говорится, что только 7 % пользователей, получивших игру бесплатно, совершили какую-либо покупку.

Так, становится всё более понятно, почему генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) ранее заявлял, что Epic Games Store нерентабелен и будет таковым до 2023 года. Но всё это, похоже, является частью масштабного плана.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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