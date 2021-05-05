Надежда умирает последней: под петицией с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone подписались свыше 100 тыс. человек

Надежда умирает последней: под петицией с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone подписались свыше 100 тыс. человек

Фанаты байкерского зомби-экшена Days Gone от Bend Studio не теряют надежду: петиция с просьбой к Sony Interactive Entertainment одобрить разработку продолжения преодолела очередной рубеж.

Надежда умирает последней: под петицией с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone подписались свыше 100 тыс. человек

Напомним, инициатива неравнодушного фаната игры Канхая Раваля (Kanhai Raval) стартовала в середине апреля и за несколько дней нашла почти 50 тыс. единомышленников.

За прошедшее с тех пор время количество подписей под петицией «Заставить Sony PlayStation одобрить Days Gone 2» выросло вдвое и в ночь с 3 на 4 мая преодолело отметку 100 тыс.

Надежда умирает последней: под петицией с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone подписались свыше 100 тыс. человек

Одним из главных сторонников инициативы Раваля остаётся режиссёр Days Gone Джефф Росс (Jeff Ross). Разработчик пристально следит за успехами петиции и призывает поклонников не проходить мимо.

Взятие «Заставить Sony PlayStation одобрить Days Gone 2» новой вершины Росс прокомментировал у себя в микроблоге: «Петиция только что достигла 100 тыс. Фанаты Days Gone — лучшие фанаты!»

Надежда умирает последней: под петицией с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone подписались свыше 100 тыс. человек

В начале апреля журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) раскрыл, что Sony Interactive Entertainment отвергла идею сиквела Days Gone, потому как разработка оригинальной игры была проблемной, а реакция критиков — смешанной.

Days Gone вышла в апреле 2019-го на PS4, а уже 18 мая текущего года доберётся до PC (Steam, EGS). Вскоре после материала Шрайера всё тот же Росс поделился подробностями невыпущенного сиквела.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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