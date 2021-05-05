Надежда умирает последней: под петицией с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone подписались свыше 100 тыс. человек

Фанаты байкерского зомби-экшена Days Gone от Bend Studio не теряют надежду: петиция с просьбой к Sony Interactive Entertainment одобрить разработку продолжения преодолела очередной рубеж.

Напомним, инициатива неравнодушного фаната игры Канхая Раваля (Kanhai Raval) стартовала в середине апреля и за несколько дней нашла почти 50 тыс. единомышленников.

За прошедшее с тех пор время количество подписей под петицией «Заставить Sony PlayStation одобрить Days Gone 2» выросло вдвое и в ночь с 3 на 4 мая преодолело отметку 100 тыс.

Одним из главных сторонников инициативы Раваля остаётся режиссёр Days Gone Джефф Росс (Jeff Ross). Разработчик пристально следит за успехами петиции и призывает поклонников не проходить мимо.

Взятие «Заставить Sony PlayStation одобрить Days Gone 2» новой вершины Росс прокомментировал у себя в микроблоге: «Петиция только что достигла 100 тыс. Фанаты Days Gone — лучшие фанаты!»

В начале апреля журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) раскрыл, что Sony Interactive Entertainment отвергла идею сиквела Days Gone, потому как разработка оригинальной игры была проблемной, а реакция критиков — смешанной.

Days Gone вышла в апреле 2019-го на PS4, а уже 18 мая текущего года доберётся до PC (Steam, EGS). Вскоре после материала Шрайера всё тот же Росс поделился подробностями невыпущенного сиквела.



