Консоли PlayStation получат поддержку Discord в 2022 году

Консоли PlayStation получат поддержку Discord в 2022 году

Японская компания Sony объявила о заключении партнёрского соглашения с Discord, в рамках которого популярный среди геймеров сервис будет интегрирован в PlayStation к началу 2022 года. Сообщение об этом появилось в официальном блоге Sony.

«В PlayStation мы постоянно ищем новые способы, позволяющие игрокам со всего мира общаться друг с другом, заводить новые дружеские отношения и создавать сообщества, а также делиться забавными впечатлениями и воспоминаниями. В рамках этой деятельности мы рады объявить о партнёрстве с Discord, популярном среди геймеров коммуникационном сервисе, который ежемесячно используют более 140 млн человек по всему миру», — говорится в сообщении Sony.

Также было сказано о том, что Sony сделала небольшие инвестиции в Discord, но размер вложенной суммы озвучен не был. Согласно имеющимся данным, разработчики уже приступили к интеграции коммуникационного сервиса в PlayStation, результат которой пользователи смогут оценить в следующем году. Стоит отметить, что сервис Discord также будет доступен через фирменное мобильное приложение Sony.

«Наша цель заключается в том, чтобы к началу следующего года объединить возможности Discord и PlayStation на консолях и в мобильных устройствах, чтобы друзья и сообщества могли с комфортом проводить время, веселиться и общаться, играя в игры вместе», — сказано в сообщении Sony.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В майскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдут Battlefield V, Stranded Deep и PS5-версия Wreckfest
Видео: буйство спецэффектов и динамичная боевая система в первой геймплейной демонстрации Lost Soul Aside с 2018 годаВидео: буйство спецэффектов и динамичная боевая система в первой геймплейной демонстрации Lost Soul Aside с 2018 года
Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели
Для Super Mario Party спустя 2,5 года после релиза вышло обновление с поддержкой онлайн-игры
Видео: горные вершины с замёрзшим водопадом, крепость и другие локации в трейлере Tales of AriseВидео: горные вершины с замёрзшим водопадом, крепость и другие локации в трейлере Tales of Arise
Блок рекламы


Похожие новости
В майскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдут Battlefield V, Stranded Deep и PS5-версия Wreckfest
Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5
PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории СШАPlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США
Sony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводеSony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводе
Cyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 годуCyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 году
Движок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSSДвижок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSS
Создатель God of War: PlayStation нанесёт «ответный удар» по Xbox Game PassСоздатель God of War: PlayStation нанесёт «ответный удар» по Xbox Game Pass
The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый» перенесли на 2022 годThe Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый» перенесли на 2022 год
Разработчик Everybody\'s Golf прервал 20-летнюю череду эксклюзивов PlayStation и выпустил игру на iOSРазработчик Everybody\'s Golf прервал 20-летнюю череду эксклюзивов PlayStation и выпустил игру на iOS
После закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на XboxПосле закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на Xbox
Последние новости
Подгружаем последние новости