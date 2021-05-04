Консоли PlayStation получат поддержку Discord в 2022 году

Японская компания Sony объявила о заключении партнёрского соглашения с Discord, в рамках которого популярный среди геймеров сервис будет интегрирован в PlayStation к началу 2022 года. Сообщение об этом появилось в официальном блоге Sony.

«В PlayStation мы постоянно ищем новые способы, позволяющие игрокам со всего мира общаться друг с другом, заводить новые дружеские отношения и создавать сообщества, а также делиться забавными впечатлениями и воспоминаниями. В рамках этой деятельности мы рады объявить о партнёрстве с Discord, популярном среди геймеров коммуникационном сервисе, который ежемесячно используют более 140 млн человек по всему миру», — говорится в сообщении Sony.

Также было сказано о том, что Sony сделала небольшие инвестиции в Discord, но размер вложенной суммы озвучен не был. Согласно имеющимся данным, разработчики уже приступили к интеграции коммуникационного сервиса в PlayStation, результат которой пользователи смогут оценить в следующем году. Стоит отметить, что сервис Discord также будет доступен через фирменное мобильное приложение Sony.

«Наша цель заключается в том, чтобы к началу следующего года объединить возможности Discord и PlayStation на консолях и в мобильных устройствах, чтобы друзья и сообщества могли с комфортом проводить время, веселиться и общаться, играя в игры вместе», — сказано в сообщении Sony.



