Слухи: в Сеть попало два неофициальных скриншота из дебютного трейлера новой Battlefield

Слухи: в Сеть попало два неофициальных скриншота из дебютного трейлера новой Battlefield

Пользователь Reddit под псевдонимом FeeAdministrative666 обратил внимание на опубликованные неизвестным участником форума ещё в середине апреля два скриншота из, судя по всему, дебютного трейлера новой Battlefield.

Подлинность упомянутых изображений в личном микроблоге подтвердил инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson), специализирующийся на раскрытии информации об играх серии военных шутеров Electronic Arts и DICE.

Примечательно, что буквально за два дня до публикации кадров пользователем Reddit Хендерсон выложил у себя в Twitter две зарисовки тех же самых сцен, что попали на скриншоты.

Зарисовки от Хендерсона

Слухи: в Сеть попало два неофициальных скриншота из дебютного трейлера новой Battlefield
Слухи: в Сеть попало два неофициальных скриншота из дебютного трейлера новой Battlefield

Первое изображение демонстрирует с высоты птичьего (вертолётного) полёта остров, на дальнем конце которого происходит запуск ракеты; второе — вид из кабины вертолёта, летящего на космодром.

По словам Хендерсона, оба кадра были взяты из предстоящего дебютного трейлера новой Battlefield. События ролика якобы развернутся на территории космического центра Танэгасима — самого крупного космодрома Японии.

Попавшие в Сеть скриншоты новой Battlefield

Слухи: в Сеть попало два неофициальных скриншота из дебютного трейлера новой Battlefield
Слухи: в Сеть попало два неофициальных скриншота из дебютного трейлера новой Battlefield

Хендерсон добавил, что обнародованные скриншоты были наверняка сделаны через Zoom или при низкой скорости соединения, что могло бы объяснить их плохое качество. Ждать официальных новостей, по мнению инсайдера, в любом случае осталось недолго.

Напомним, анонс предстоящей Battlefield состоится до конца мая, а сама игра выйдет в четвёртом квартале текущего года. Судя по недавнему обращению DICE, шутер появится только на ПК и консолях нового поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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