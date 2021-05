В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре

Команда энтузиастов The Circantolius Team объявила о выходе модификации Shirley — A Skyrim Follower Mod, которая добавляет в переиздание The Elder Scrolls V: Skyrim особенного компаньона. Речь о Ширли Карри (Shirley Curry), более известной под прозвищем «Skyrim-бабушка», — 85-летней бабушке-летсплеере, прославившейся благодаря своему увлечению культовой ролевой игрой Bethesda Softworks. Ширли по версии The Circantolius Team принадлежит к классу варваров, использует двуручное оружие в ближнем бою, а на дальних дистанциях предпочитает лук. Чтобы завербовать бабушку к себе в союзники, понадобится пройти небольшой квест. Для создания мода энтузиасты привлекли саму Карри: пожилой летсплеер записал для Shirley — A Skyrim Follower Mod целый ряд реплик, в том числе с рассказом о своём прошлом и отношении к персонажам, а также разнообразными наблюдениями. Живёт внутриигровая Ширли в небольшом коттедже к северо-западу от Вайтрана. Строение выступает в качестве дома для главного героя и содержит целый ряд отсылок для поклонников творчества Карри. Скриншоты Shirley — A Skyrim Follower Mod