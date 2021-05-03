Команда энтузиастов The Circantolius Team объявила о выходе модификации Shirley — A Skyrim Follower Mod, которая добавляет в переиздание The Elder Scrolls V: Skyrim особенного компаньона. Речь о Ширли Карри (Shirley Curry), более известной под прозвищем «Skyrim-бабушка», — 85-летней бабушке-летсплеере, прославившейся благодаря своему увлечению культовой ролевой игрой Bethesda Softworks. Ширли по версии The Circantolius Team принадлежит к классу варваров, использует двуручное оружие в ближнем бою, а на дальних дистанциях предпочитает лук. Чтобы завербовать бабушку к себе в союзники, понадобится пройти небольшой квест. Для создания мода энтузиасты привлекли саму Карри: пожилой летсплеер записал для Shirley — A Skyrim Follower Mod целый ряд реплик, в том числе с рассказом о своём прошлом и отношении к персонажам, а также разнообразными наблюдениями. Живёт внутриигровая Ширли в небольшом коттедже к северо-западу от Вайтрана. Строение выступает в качестве дома для главного героя и содержит целый ряд отсылок для поклонников творчества Карри. Скриншоты Shirley — A Skyrim Follower Mod



В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре

В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре

Команда энтузиастов The Circantolius Team объявила о выходе модификации Shirley — A Skyrim Follower Mod, которая добавляет в переиздание The Elder Scrolls V: Skyrim особенного компаньона.

Речь о Ширли Карри (Shirley Curry), более известной под прозвищем «Skyrim-бабушка», — 85-летней бабушке-летсплеере, прославившейся благодаря своему увлечению культовой ролевой игрой Bethesda Softworks.

Ширли по версии The Circantolius Team принадлежит к классу варваров, использует двуручное оружие в ближнем бою, а на дальних дистанциях предпочитает лук. Чтобы завербовать бабушку к себе в союзники, понадобится пройти небольшой квест.

Для создания мода энтузиасты привлекли саму Карри: пожилой летсплеер записал для Shirley — A Skyrim Follower Mod целый ряд реплик, в том числе с рассказом о своём прошлом и отношении к персонажам, а также разнообразными наблюдениями.

Живёт внутриигровая Ширли в небольшом коттедже к северо-западу от Вайтрана. Строение выступает в качестве дома для главного героя и содержит целый ряд отсылок для поклонников творчества Карри.

Скриншоты Shirley — A Skyrim Follower Mod

В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре
В ожидании The Elder Scrolls VI: моддеры увековечили «Skyrim-бабушку» в её любимой игре

Модификация Shirley — A Skyrim Follower Mod доступна на PC и Xbox One. В планах у разработчиков: версия для оригинальной The Elder Scrolls V: Skyrim и добавление дополнительных функций.

Ранее сообщалось, что Карри увековечат в качестве одного из персонажей The Elder Scrolls VI. Сроков выхода и целевых платформ у игры нет, поэтому пока фанатам приходится довольствоваться народным творчеством.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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