Facebook купила разработчика военного VR-симулятора Onward

Компания Facebook продолжает покупать студии, занимающиеся разработкой VR-проектов. На этот раз подразделение Facebook Oculus пополнилось разработчиками студии Downpour Interactive, получившей известность после создания популярного многопользовательского военного VR-симулятора Onward.

«За несколько лет игра Onward добилась большого успеха — сначала на Rift, а затем на Oculus. Присоединение к экосистеме Oculus Studios даст Downpour Interactive возможность развивать сообщество Onward, а также заниматься другими проектами в будущем», — написал в своём блоге вице-президент Facebook по контенту для AR и VR Майк Верду (Mike Verdu). Он отметил, что все сотрудники Downpour Interactive «в какой-то мере» станут частью команды Oculus. Также было сказано, что VR-симулятор Onward по-прежнему будет поддерживаться на всех платформах, где он доступен в настоящее время.

Основатель и генеральный директор Downpour Данте Бакли (Dante Buckley) сообщил, что дорожная карта функций Onward «останется неизменной» и студия намерена «ускорить темпы разработки» благодаря сделке с Facebook. Он также отметил, что Downpour продолжит сохранять «полный контроль над всеми своими разработками».

Покупка студии Downpour позволит Facebook укрепить подразделение Oculus. Ранее к нему уже присоединились создавшая Beat Sabre студия Beat Games в 2019 году, разработавшая Asgard’s Wrath студия Sanzaru Games и авторы Lone Echo из Ready at Dawn в 2020 году.



