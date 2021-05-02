Facebook купила разработчика военного VR-симулятора Onward

Facebook купила разработчика военного VR-симулятора Onward

Компания Facebook продолжает покупать студии, занимающиеся разработкой VR-проектов. На этот раз подразделение Facebook Oculus пополнилось разработчиками студии Downpour Interactive, получившей известность после создания популярного многопользовательского военного VR-симулятора Onward.

«За несколько лет игра Onward добилась большого успеха — сначала на Rift, а затем на Oculus. Присоединение к экосистеме Oculus Studios даст Downpour Interactive возможность развивать сообщество Onward, а также заниматься другими проектами в будущем», — написал в своём блоге вице-президент Facebook по контенту для AR и VR Майк Верду (Mike Verdu). Он отметил, что все сотрудники Downpour Interactive «в какой-то мере» станут частью команды Oculus. Также было сказано, что VR-симулятор Onward по-прежнему будет поддерживаться на всех платформах, где он доступен в настоящее время.

Основатель и генеральный директор Downpour Данте Бакли (Dante Buckley) сообщил, что дорожная карта функций Onward «останется неизменной» и студия намерена «ускорить темпы разработки» благодаря сделке с Facebook. Он также отметил, что Downpour продолжит сохранять «полный контроль над всеми своими разработками».

Покупка студии Downpour позволит Facebook укрепить подразделение Oculus. Ранее к нему уже присоединились создавшая Beat Sabre студия Beat Games в 2019 году, разработавшая Asgard’s Wrath студия Sanzaru Games и авторы Lone Echo из Ready at Dawn в 2020 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes TwoЕженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two
В майскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдут Battlefield V, Stranded Deep и PS5-версия Wreckfest
Видео: буйство спецэффектов и динамичная боевая система в первой геймплейной демонстрации Lost Soul Aside с 2018 годаВидео: буйство спецэффектов и динамичная боевая система в первой геймплейной демонстрации Lost Soul Aside с 2018 года
Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели
Для Super Mario Party спустя 2,5 года после релиза вышло обновление с поддержкой онлайн-игры
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: неанонсированная игра студии-разработчика God of War станет представителем жанра фэнтезиСлухи: неанонсированная игра студии-разработчика God of War станет представителем жанра фэнтези
Для сказочного приключения The Last Campfire от студии-разработчика No Man\'s Sky вышло контентное обновлениеДля сказочного приключения The Last Campfire от студии-разработчика No Man\'s Sky вышло контентное обновление
Бунт на корабле: руководством студии-разработчика Cyberpunk 2077 оказались недовольны даже простые сотрудникиБунт на корабле: руководством студии-разработчика Cyberpunk 2077 оказались недовольны даже простые сотрудники
Facebook запустит собственный облачный сервис для игрFacebook запустит собственный облачный сервис для игр
В Facebook ожил аккаунт вымышленной группы из Alan Wake — фанаты в ожидании новостей о серииВ Facebook ожил аккаунт вымышленной группы из Alan Wake — фанаты в ожидании новостей о серии
Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5
Бесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрдБесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрд
Шведская компания купила украинского разработчика серии игр MetroШведская компания купила украинского разработчика серии игр Metro
Corsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF GamingCorsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF Gaming
РоSSийская Playrix купила украинскую игровую студию Zagrava Games
Последние новости
Подгружаем последние новости