World of Tanks получила сотни отрицательных отзывов в Steam из-за невозможности перенести туда аккаунт

World of Tanks получила сотни отрицательных отзывов в Steam из-за невозможности перенести туда аккаунт

Вчера, 29 апреля, условно-бесплатный танковый экшен World of Tanks вышел в Steam. Релиз омрачился сотнями отрицательных отзывов. Основная причина недовольства — отсутствие возможности перенести существующую учётную запись на площадку Valve.

Большинство пользователей жалуются, что не хотят создавать новый аккаунт и опять накапливать весь прогресс. Они раскритиковали разработчиков из Wargaming за такое решение и обрушили рейтинг World of Tanks в Steam. На текущий момент игра получила в сервисе 896 отзывов, из которых лишь 34 % положительные. Кроме того, отдельные люди жалуются на долгий поиск матча и технические проблемы, в том числе вылеты.

World of Tanks получила сотни отрицательных отзывов в Steam из-за невозможности перенести туда аккаунт

Wargaming объявила о намерении выпустить World of Tanks в Steam в феврале текущего года. И уже тогда компания предупредила, что перенести существующую учётную запись в сервис не получится. Танковый экшен изначально не разрабатывался под выпуск на нескольких ПК-платформах. Отсюда и отсутствие возможности реализовать вышеупомянутую функцию.

Что касается онлайна в World of Tanks в Steam, то, согласно данным Steam Database, в пике количество одновременных пользователей достигло 2990 человек. А сейчас число снизилось на тысячу игроков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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