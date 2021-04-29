Видео: горные вершины с замёрзшим водопадом, крепость и другие локации в трейлере Tales of Arise

Видео: горные вершины с замёрзшим водопадом, крепость и другие локации в трейлере Tales of Arise

Издательство Bandai Namco Entertainment опубликовало новый трейлер Tales of Arise. В ролике подробно продемонстрировали часть локаций из игры: заснеженные вершины, величественную крепость, карьер с промышленными установками и так далее.

Трейлер показывает исключительно прогулки главных героев по просторам игры. Сначала пользователям подробно продемонстрировали какой-то карьер, где работают механизмы по добыче ресурсов. Неподалёку расположены хижины, ютящиеся у скал.

Горная локация демонстрирует завораживающие виды. Особенно впечатляюще выглядит большой замёрзший водопад. А заснеженные тропинки, которые освещаются фонарями, создают атмосферу сказки. Кроме того, в кадре показали крепость, обнесённую высокой каменной стеной.

Tales of Arise расскажет историю Алфены и Шиона — выходцев из двух разных по статусу народов. Протагонисты должны объединиться, обзавестись верными друзьями и повлиять на судьбы собственных миров.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года (в Японии — на день раньше) на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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