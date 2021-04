Для Super Mario Party спустя 2,5 года после релиза вышло обновление с поддержкой онлайн-игры

Компания Nintendo выпустила обновление для Super Mario Party, которое добавило в проект поддержку многопользовательского онлайн-режима на игровой доске Mario Party и в 70 мини-играх. Поклонники ждали этого 2,5 года.

Nintendo сообщила, что в 70 из 80 мини-игр теперь можно играть с друзьями по Сети. Оставшийся десяток — это Strike It Rich, Time to Shine, Take a Stab, All-Star Swingers, Rhythm and Bruise, Pep Rally, Wiped Out, Fiddler on the hoof, Clearing the Table и Baton and On.

Благодаря обновлению вы сможете соревноваться друг с другом в поддерживаемых играх в формате «все против всех» (для четырёх участников) или объединяться в команды «2 на 2» или «1 на 3».

Также вы сможете играть по сети при следующих условиях:

до одного игрока на систему (может участвовать от 2 до 4 игроков);

до двух игроков на систему (может участвовать от 3 до 4 игроков);

если два пользователя играют на собственных системах, два игрока на третьей консоли не могут участвовать с ними в матчах.

Super Mario Party вышла на Nintendo Switch в октябре 2018 года.