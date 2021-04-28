Разработчики неофициальной базы данных Steam (SteamDB) у себя в микроблоге раскрыли сроки проведения следующей сезонной распродажи, которая пройдёт в цифровом магазине Valve. По данным SteamDB, Valve в конфиденциальном порядке разослала своим партнёрам электронное письмо насчёт деталей очередной акции, которые почти тут же просочились в Сеть. Как стало известно, традиционная летняя распродажа Steam образца текущего года начнётся 24 июня и продлится ровно две недели — до 8 июля. Время старта и окончания акции одинаковое — 20:00 по Москве.



Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели

Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели

Разработчики неофициальной базы данных Steam (SteamDB) у себя в микроблоге раскрыли сроки проведения следующей сезонной распродажи, которая пройдёт в цифровом магазине Valve.

По данным SteamDB, Valve в конфиденциальном порядке разослала своим партнёрам электронное письмо насчёт деталей очередной акции, которые почти тут же просочились в Сеть.

Как стало известно, традиционная летняя распродажа Steam образца текущего года начнётся 24 июня и продлится ровно две недели — до 8 июля. Время старта и окончания акции одинаковое — 20:00 по Москве.

Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели

В 2019 году летнюю распродажу Steam сопровождал воображаемый гоночный Гран-при

Как правило, крупные сезонные распродажи Steam сопровождаются не только скидками на тысячи продуктов, но и всевозможными мероприятиями: например, голосованием за игры года или открытием специального рынка.

Впрочем, ждать возможности сэкономить в Steam до лета не придётся: согласно утечкам от SteamDB, с 29 апреля по 6 мая в сервисе Valve пройдёт «Золотая неделя», а с 27 по 31 мая — распродажа игр с открытым миром.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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