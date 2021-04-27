Видео: буйство спецэффектов и динамичная боевая система в первой геймплейной демонстрации Lost Soul Aside с 2018 года

Видео: буйство спецэффектов и динамичная боевая система в первой геймплейной демонстрации Lost Soul Aside с 2018 года

Независимая студия Ultizero Games, возглавляемая корейским разработчиком-энтузиастом Яном Бинь (Yang Bing), устроила продолжительную геймплейную демонстрацию своего ролевого экшена Lost Soul Aside.

Напомним, в предыдущий раз Lost Soul Aside показывалась на выставке ChinaJoy в августе 2018 года. Тогда разработчики ограничились полутораминутным трейлером игрового процесса, а сейчас представили 18 минут из проекта.

За столь внушительный по меркам презентаций Lost Soul Aside отрезок времени главный герой успевает преодолеть сюжетную стычку с непримиримым врагом, сбежать от боевого корабля и расправиться с боссом.

Вдобавок к эффектной боевой системе 18-минутный отрывок демонстрирует заскриптованные эпизоды (вроде побега от упомянутого корабля), а также режиссуру заставочных роликов.

В описании к видео Бинь предупреждает, что Lost Soul Aside до сих пор находится в разработке, в связи с чем представленная в демонстрации сборка не отражает качество финального продукта.

В официальном микроблоге Lost Soul Aside команда разработчиков принесла извинения за то, что заставила поклонников ждать так долго, и поблагодарила неравнодушных за проявленное терпение.

Будучи частью программы China Hero Project, Lost Soul Aside является временным эксклюзивом PS4. Релиз игры ожидался до конца 2020 года, но исполнить задуманное Ultizero Games не удалось.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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