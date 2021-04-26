Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two

На сайте SteamDB опубликован отчёт о продажах в магазине цифровой дистрибуции Steam за прошлую неделю. С 18 по 24 апреля в сервисе лидировала новинка в лице NieR Replicant ver.1.22474487139... — переиздание игры 2010 года. Она вышла 23 апреля и за два дня смогла обойти всех конкурентов.

На втором месте рейтинга расположился кооперативный экшен-платформер It Takes Two, который отметился первенством на прошлой неделе. Условная «бронза» досталась гарнитуре виртуальной реальности Valve Index. Четвёртую и пятую позиции заняли два шутера — Battlefield V и Titanfall 2 соответственно. Судя по всему, таких результатов им удалось добиться из-за продажи с большой скидкой. NieR Replicant ver.1.22474487139..., кстати, заняла ещё и девятую позицию рейтинга (благодаря предварительным заказам).

Десятка самых доходных продуктов в Steam с 18 по 24 апреля:

NieR Replicant ver.1.22474487139...; It Takes Two; Valve Index VR Kit; Battlefield V; Titanfall 2; Counter-Strike: Global Offensive — Operation Broken Fang; The Forest; Valheim; NieR Replicant ver.1.22474487139... (предзаказы); Outriders.



