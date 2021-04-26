Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two

Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two

На сайте SteamDB опубликован отчёт о продажах в магазине цифровой дистрибуции Steam за прошлую неделю. С 18 по 24 апреля в сервисе лидировала новинка в лице NieR Replicant ver.1.22474487139... — переиздание игры 2010 года. Она вышла 23 апреля и за два дня смогла обойти всех конкурентов.

На втором месте рейтинга расположился кооперативный экшен-платформер It Takes Two, который отметился первенством на прошлой неделе. Условная «бронза» досталась гарнитуре виртуальной реальности Valve Index. Четвёртую и пятую позиции заняли два шутера — Battlefield V и Titanfall 2 соответственно. Судя по всему, таких результатов им удалось добиться из-за продажи с большой скидкой. NieR Replicant ver.1.22474487139..., кстати, заняла ещё и девятую позицию рейтинга (благодаря предварительным заказам).

Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two

Десятка самых доходных продуктов в Steam с 18 по 24 апреля:

  1. NieR Replicant ver.1.22474487139...;
  2. It Takes Two;
  3. Valve Index VR Kit;
  4. Battlefield V;
  5. Titanfall 2;
  6. Counter-Strike: Global Offensive — Operation Broken Fang;
  7. The Forest;
  8. Valheim;
  9. NieR Replicant ver.1.22474487139... (предзаказы);
  10. Outriders.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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