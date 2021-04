Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two

На втором месте рейтинга расположился кооперативный экшен-платформер It Takes Two, который отметился первенством на прошлой неделе. Условная «бронза» досталась гарнитуре виртуальной реальности Valve Index. Четвёртую и пятую позиции заняли два шутера — Battlefield V и Titanfall 2 соответственно. Судя по всему, таких результатов им удалось добиться из-за продажи с большой скидкой. NieR Replicant ver.1.22474487139..., кстати, заняла ещё и девятую позицию рейтинга (благодаря предварительным заказам).



