Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two
На сайте SteamDB опубликован отчёт о продажах в магазине цифровой дистрибуции Steam за прошлую неделю. С 18 по 24 апреля в сервисе лидировала новинка в лице NieR Replicant ver.1.22474487139... — переиздание игры 2010 года. Она вышла 23 апреля и за два дня смогла обойти всех конкурентов.
На втором месте рейтинга расположился кооперативный экшен-платформер It Takes Two, который отметился первенством на прошлой неделе. Условная «бронза» досталась гарнитуре виртуальной реальности Valve Index. Четвёртую и пятую позиции заняли два шутера — Battlefield V и Titanfall 2 соответственно. Судя по всему, таких результатов им удалось добиться из-за продажи с большой скидкой. NieR Replicant ver.1.22474487139..., кстати, заняла ещё и девятую позицию рейтинга (благодаря предварительным заказам).
Десятка самых доходных продуктов в Steam с 18 по 24 апреля:
- NieR Replicant ver.1.22474487139...;
- It Takes Two;
- Valve Index VR Kit;
- Battlefield V;
- Titanfall 2;
- Counter-Strike: Global Offensive — Operation Broken Fang;
- The Forest;
- Valheim;
- NieR Replicant ver.1.22474487139... (предзаказы);
- Outriders.