«Мы ведём наш бизнес независимо»: CD Projekt RED отвергла домыслы насчёт продажи студии крупному издательству

Портал TweakTown со ссылкой на недавний финансовый отчёт CD Projekt RED сообщил, что польская студия отвергла предположение насчёт возможного присоединения к другой компании.

Напомним, в середине января аналитики из DFC Intelligence допустили, что повлёкший за собой почти 50-процентное падение стоимости акций CD Projekt RED релиз Cyberpunk 2077 может стать причиной продажи студии крупному издательству.

По словам президента CD Projekt Адама Кичиньского (Adam Kicinski), за прошедшее с прошлого обсуждения данной темы время позиция руководства студии не изменилась: «Мы ведём наш бизнес независимо».

«Мы владеем всеми компетенциями для ведения нашего бизнеса, поэтому не видим, по крайней мере, пока никаких доводов для присоединения к более крупной организации. Так что мы не ищем возможности в этой области», — заверил Кичиньский.

Кичиньский добавил, что на данном этапе CD Projekt RED стремится не к продаже, а к покупкам: «Мы более открыты к сделкам по слиянию и поглощению, но, с другой стороны, и активно ищем команды, которые смогут помочь в реализации нашей стратегии».

В августе 2018 года CD Projekt RED приобрела студию-разработчика мобильных игр Spokko (сейчас она трудится над The Witcher: Monster Slayer), а в марте 2021-го — помогавшую в производстве Cyberpunk 2077 канадскую Digital Scapes.

Cyberpunk 2077 дебютировала в декабре 2020 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS4, Xbox One и в сервисе Google Stadia. Полноценные версии для консолей нового поколения — PS5, Xbox Series X и S — выйдут во второй половине 2021-го.



