Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Студия Riot Games представила трейлер новой тропической карты Breeze, которая появится в командном шутере Valorant со стартом третьего акта второго эпизода 28 апреля.

Игроки попадут на вымышленный остров с пляжами, заброшенным фортом и пещерами. Особенностью Breeze станет открытая местность, что подойдёт любителям перестрелок на дальних дистанциях, в том числе снайперских дуэлей.

Ранее трейлер новой карты уже попадал в Сеть благодаря инсайдеру под псевдонимом Valorant Leaks. Он же продемонстрировал новый платный набор обликов для оружия Forsaken (Vandal, Operator, Spectre, Classic, Tactical Knife), который появится в третьем акте второго эпизода, а также раскрыл детали будущего платного боевого пропуска.

Премиальными наградами станут новые брелоки, карточки игрока, граффити и облики для оружия Depths (Ghost, Vandal, Bulldog, Stinger), Songsteel (Marshal, Guardian, Classic, Tactical Knife) и Lightwave (Odin, Frenzy, Sheriff, Phantom, Bucky).

Награды будущего боевого пропуска

Брелоки

Карточки игрока

Depths

Songsteel

Lightwave Odin

Lightwave Frenzy

Lightwave Sheriff

Lightwave Fhantom

Lightwave Bucky



