Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Студия Riot Games представила трейлер новой тропической карты Breeze, которая появится в командном шутере Valorant со стартом третьего акта второго эпизода 28 апреля.

Игроки попадут на вымышленный остров с пляжами, заброшенным фортом и пещерами. Особенностью Breeze станет открытая местность, что подойдёт любителям перестрелок на дальних дистанциях, в том числе снайперских дуэлей.

Ранее трейлер новой карты уже попадал в Сеть благодаря инсайдеру под псевдонимом Valorant Leaks. Он же продемонстрировал новый платный набор обликов для оружия Forsaken (Vandal, Operator, Spectre, Classic, Tactical Knife), который появится в третьем акте второго эпизода, а также раскрыл детали будущего платного боевого пропуска.

Премиальными наградами станут новые брелоки, карточки игрока, граффити и облики для оружия Depths (Ghost, Vandal, Bulldog, Stinger), Songsteel (Marshal, Guardian, Classic, Tactical Knife) и Lightwave (Odin, Frenzy, Sheriff, Phantom, Bucky).

Награды будущего боевого пропуска

Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant
Брелоки
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant
Карточки игрока
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Depths
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Songsteel
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Lightwave Odin
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Lightwave Frenzy
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Lightwave Sheriff
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Lightwave Fhantom
Riot Games представила трейлер новой тропической карты Valorant

Lightwave Bucky


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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