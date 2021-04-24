Культовый японский видеоигровой магазин Super Potato начал продавать редкие товары на eBay

Посещение Super Potato в Акихабаре является одной из главных причин, по которой многие заядлые геймеры хотят наведаться в Японию. Флагманский магазин Super Potato невзрачен, но его полки забиты редкими и в то же время недорогими играми и консолями. Здесь можно с лёгкостью приобрести гарнитуру Virtual Boy или найти сборник игр для Sega Dreamcast, которые никогда не выходили за пределами Японии. Теперь всё это доступно на eBay.

Культовый японский видеоигровой магазин Super Potato начал продавать редкие товары на eBay

The Verge

Многие игры, представленные в ассортименте Super Potato, предназначены для консолей Famicom и Super Famicom, которые продавались в Японии, поэтому они на японском языке. Стоит заметить, что картриджи для Famicom можно использовать с NES (она же Dendy) благодаря специальному адаптеру. В магазине можно найти такие эксклюзивные вещи, как ограниченная версия оригинальной Metal Gear Solid, подписанная Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) и Ёдзи Синкавой (Yoji Shinkawa).

Культовый японский видеоигровой магазин Super Potato начал продавать редкие товары на eBay

The Verge

Отмечается, что выход Super Potato на торговую площадку eBay обусловлен пандемией COVID-19. Магазин получал основной доход от геймеров-туристов, а после того, как их поток резко сократился, компании пришлось искать другие способы распространения своего товара.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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