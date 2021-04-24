Культовый японский видеоигровой магазин Super Potato начал продавать редкие товары на eBay

Посещение Super Potato в Акихабаре является одной из главных причин, по которой многие заядлые геймеры хотят наведаться в Японию. Флагманский магазин Super Potato невзрачен, но его полки забиты редкими и в то же время недорогими играми и консолями. Здесь можно с лёгкостью приобрести гарнитуру Virtual Boy или найти сборник игр для Sega Dreamcast, которые никогда не выходили за пределами Японии. Теперь всё это доступно на eBay.

The Verge

Многие игры, представленные в ассортименте Super Potato, предназначены для консолей Famicom и Super Famicom, которые продавались в Японии, поэтому они на японском языке. Стоит заметить, что картриджи для Famicom можно использовать с NES (она же Dendy) благодаря специальному адаптеру. В магазине можно найти такие эксклюзивные вещи, как ограниченная версия оригинальной Metal Gear Solid, подписанная Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) и Ёдзи Синкавой (Yoji Shinkawa).

The Verge

Отмечается, что выход Super Potato на торговую площадку eBay обусловлен пандемией COVID-19. Магазин получал основной доход от геймеров-туристов, а после того, как их поток резко сократился, компании пришлось искать другие способы распространения своего товара.



