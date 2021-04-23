Запуск научно-фантастического ролевого триллера Chernobylite состоится в июле 2021 года

Запуск научно-фантастического ролевого триллера Chernobylite состоится в июле 2021 года

Издательство All in! Games и польская студия The Farm 51 сообщили, что Chernobylite, научно-фантастический ролевой боевик с элементами ужасов и выживания в антураже Чернобыльской зоны отчуждения, официально будет запущен в июле на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а до PS5, Xbox Series X и S доберётся позже в этом году. Сейчас игра находится в раннем доступе.

Тем не менее желающим не придётся ждать ещё три месяца, чтобы насладиться финальной игрой: последнее крупное обновление перед запуском было добавлено в версию раннего доступа. Оно приносит значительные изменения в сюжете, диалогах, локализации, оптимизации и музыкальном сопровождении. Кроме того, отныне имеется возможность познакомиться с финальным уровнем игры под названием «Ограбление» (пока разработчики добавили только его треть). Представлен и свежий геймплейный трейлер:

В настоящее время остаётся последняя возможность приобрести версию Chernobylite для ПК в Steam со скидкой 20 % перед запуском, получив при этом все предстоящие скачиваемые дополнения бесплатно. Только покупателям версии раннего доступа гарантирован весь будущий контент DLC бесплатно после запуска.

Запуск научно-фантастического ролевого триллера Chernobylite состоится в июле 2021 года

«Мы никогда не скрывали, что сюжетная линия Chernobylite — это основа основ. Все главные и побочные миссии имеют решающее значение для восприятия игры в целом. По реакциям сообщества мы видим, что история привлекла много внимания, и игроки с нетерпением ждут продолжения. Однако нет ничего, что нельзя было бы ещё больше улучшить. Это относится и к сюжету, который был тщательно отредактирован и подправлен. Мы постарались как можно больше осветить различные слои и аспекты написанной нами истории. Она сосредоточена на фигуре Игоря — человека, который пытается разгадать тайну из прошлого и понять свою роль в событиях, произошедших много лет назад. Попытка найти свою любимую Татьяну не только буквальна, но и метафорична — это желание взглянуть в лицо прошлому, полному загадок и недосказанности. Эти и многие другие аспекты сюжета были переработаны, и, несмотря на множество поворотов, они представляют собой единое целое», — отметили создатели.

Запуск научно-фантастического ролевого триллера Chernobylite состоится в июле 2021 года

Всё аудиосопровождение в игре было перезаписано на английском и русском языках. В результате персонажи звучат более естественно, обрели индивидуальные черты и глубину. Разработчики подготовили текстовую локализацию для всех основных языков игры: английского, русского, немецкого, испанского, французского, польского, добавили итальянский, португальский, упрощённый китайский и японский.

Запуск научно-фантастического ролевого триллера Chernobylite состоится в июле 2021 года

Обновление также принесло в мир Chernobylite четырёх новых персонажей, участвующих в развитии сюжета: Бродягу, Володю, Отшельника и Дезертира. Они и раньше появлялись в игре, но теперь официально вошли в канон. Также введена масса новшеств и улучшений игрового процесса — например, возможность вооружать компаньонов бронёй и оружием, которые можно найти или создать на базе. Была усовершенствована система сохранений; добавлен новый тип врага (тяжелобронированный солдат); в случае смерти игрок теперь теряет несколько ценных случайных предметов из инвентаря; добавлена поддержка контроллеров; масса оптимизаций и исправлений; полностью переработаны графические настройки; и многое другое.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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