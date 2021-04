Запуск научно-фантастического ролевого триллера Chernobylite состоится в июле 2021 года

Издательство All in! Games и польская студия The Farm 51 сообщили, что Chernobylite, научно-фантастический ролевой боевик с элементами ужасов и выживания в антураже Чернобыльской зоны отчуждения, официально будет запущен в июле на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а до PS5, Xbox Series X и S доберётся позже в этом году. Сейчас игра находится в раннем доступе.

Тем не менее желающим не придётся ждать ещё три месяца, чтобы насладиться финальной игрой: последнее крупное обновление перед запуском было добавлено в версию раннего доступа. Оно приносит значительные изменения в сюжете, диалогах, локализации, оптимизации и музыкальном сопровождении. Кроме того, отныне имеется возможность познакомиться с финальным уровнем игры под названием «Ограбление» (пока разработчики добавили только его треть). Представлен и свежий геймплейный трейлер:

В настоящее время остаётся последняя возможность приобрести версию Chernobylite для ПК в Steam со скидкой 20 % перед запуском, получив при этом все предстоящие скачиваемые дополнения бесплатно. Только покупателям версии раннего доступа гарантирован весь будущий контент DLC бесплатно после запуска.

«Мы никогда не скрывали, что сюжетная линия Chernobylite — это основа основ. Все главные и побочные миссии имеют решающее значение для восприятия игры в целом. По реакциям сообщества мы видим, что история привлекла много внимания, и игроки с нетерпением ждут продолжения. Однако нет ничего, что нельзя было бы ещё больше улучшить. Это относится и к сюжету, который был тщательно отредактирован и подправлен. Мы постарались как можно больше осветить различные слои и аспекты написанной нами истории. Она сосредоточена на фигуре Игоря — человека, который пытается разгадать тайну из прошлого и понять свою роль в событиях, произошедших много лет назад. Попытка найти свою любимую Татьяну не только буквальна, но и метафорична — это желание взглянуть в лицо прошлому, полному загадок и недосказанности. Эти и многие другие аспекты сюжета были переработаны, и, несмотря на множество поворотов, они представляют собой единое целое», — отметили создатели.

Всё аудиосопровождение в игре было перезаписано на английском и русском языках. В результате персонажи звучат более естественно, обрели индивидуальные черты и глубину. Разработчики подготовили текстовую локализацию для всех основных языков игры: английского, русского, немецкого, испанского, французского, польского, добавили итальянский, португальский, упрощённый китайский и японский.

Обновление также принесло в мир Chernobylite четырёх новых персонажей, участвующих в развитии сюжета: Бродягу, Володю, Отшельника и Дезертира. Они и раньше появлялись в игре, но теперь официально вошли в канон. Также введена масса новшеств и улучшений игрового процесса — например, возможность вооружать компаньонов бронёй и оружием, которые можно найти или создать на базе. Была усовершенствована система сохранений; добавлен новый тип врага (тяжелобронированный солдат); в случае смерти игрок теперь теряет несколько ценных случайных предметов из инвентаря; добавлена поддержка контроллеров; масса оптимизаций и исправлений; полностью переработаны графические настройки; и многое другое.