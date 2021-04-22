Видео: трудности выживания в трейлере мода Alone In Windstorm по мотивам «Метро» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

На YouTube-канале TheWolfstalker2 появился первый полноценный трейлер мода Alone In Windstorm для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Он создаётся по мотивам вселенной «Метро» и на движке игр серии S.T.A.L.K.E.R. Страница модификации присутствует на сайте Ap-Pro, но авторы там не упоминаются.

В описании проекта сказано: «Мод разрабатывается на платформе X-Ray 1.6 по мотивам вселенной “Метро”. Игроков ждёт новый сюжет, затрагивающий сразу несколько новых уникальных локаций. Причём не только открытых, но и подземных. Местом действия игры станут окрестности города Полярные Зори, что находится в Мурманской области. Соответственно игровой процесс будет завязан на выживании в суровом зимнем климате. Игроку предстоит самостоятельно добывать еду, например, рыбалкой и охотой, спасаться от диких животных, путешествовать по миру, используя различные средства навигации, и согреваться у костра».

Некоторые механики выживания показаны в трейлере: главный герой использует топор, чтобы выломать деревянную дверь, рыбачит в проруби, исследует тёмные локации с факелом в руке и так далее.

Alone In Windstorm выйдет в 2021 году, точная дата релиза не объявлена.



