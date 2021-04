Видео: трудности выживания в трейлере мода Alone In Windstorm по мотивам «Метро» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Alone In Windstorm выйдет в 2021 году, точная дата релиза не объявлена.

На YouTube-канале TheWolfstalker2 появился первый полноценный трейлер мода Alone In Windstorm для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Он создаётся по мотивам вселенной «Метро» и на движке игр серии S.T.A.L.K.E.R. Страница модификации присутствует на сайте Ap-Pro, но авторы там не упоминаются.