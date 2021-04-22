Слухи: неанонсированная игра студии-разработчика God of War станет представителем жанра фэнтези

Слухи: неанонсированная игра студии-разработчика God of War станет представителем жанра фэнтези

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом modiz обратил внимание на одну из вакансий Santa Monica Studio, в описании которой содержатся крохи новой информации о неанонсированном проекте студии.

О том, что в разработке у Santa Monica Studio находится не только продолжение God of War образца 2018 года, достоверно известно с января. Тогда игре неожиданно понадобился художественный руководитель.

Свежая вакансия — на этот раз старшего художника по концептам персонажей — тоже напрямую связана с загадочным проектом. В описании упоминается «новое неанонсированное наименование».

Слухи: неанонсированная игра студии-разработчика God of War станет представителем жанра фэнтези

Потенциальному новому художнику Santa Monica Studio предстоит заниматься «внутриигровыми персонажами, визуальным языком и набором правил для фэнтезийных миров».

Кроме того, в списке требований к будущему сотруднику значатся «сильные дизайнерские навыки с возможностью изображения реалистичных, правдоподобных фэнтезийных персонажей, существ и предметов».

Слухи: неанонсированная игра студии-разработчика God of War станет представителем жанра фэнтези

Кадр из дебютного тизера новой God of War

По новой интеллектуальной собственности создаётся таинственная игра или существующей, не уточняется: студия вполне могла начать подготовку к разработке God of War, которая выйдет после анонсированной в сентябре 2020 года.

Следующая, пока безымянная часть God of War заявлена на текущий год эксклюзивно для PlayStation 5. Комментировать возможное появление игры на PS4 глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) отказался.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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