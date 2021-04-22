Square Enix появится на E3 2021 с анонсами

Square Enix появится на E3 2021 с анонсами

Square Enix анонсирует новую игру на летней презентации E3 2021. Об этом рассказал генеральный директор компании Ёсуке Мацуда (Yosuke Matsuda) в интервью Nikkei. Помимо Square Enix, на E3 2021 уже подтверждено участие Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games и Koch Media.

Square Enix появится на E3 2021 с анонсами

«Outriders, выпуск которой был отложен, дебютировала 1 апреля, — заявил Мацуда, — и NieR Replicant ver.1.22474487139… также выйдет в апреле. Кроме того, в июне состоится релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade. Что касается остальной линейки, то мы планируем анонсы в будущем, в том числе на E3 в июне, так что, пожалуйста, следите за новостями».

Ранее Square Enix не была указана в подтверждённом неполном списке партнёров, когда организаторы E3 2021 сообщили первые подробности цифровой выставки, которая продлится с 12 по 15 июня.

Интересно, что первая цифровая презентация Square Enix Presents, премьера которой состоялась в марте, закончилась сообщением: «Следите за нашими следующими Square Enix Presents этим летом». Неясно, относится комментарий Мацуды к следующей презентации (и будет ли она официальной частью расписания E3) или это означает, что компания представит новую игру на конференциях Xbox или Nintendo.

Ubisoft уже подтвердила, что её следующее мероприятие Ubisoft Forward станет частью E3 этого года и состоится 12 июня.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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