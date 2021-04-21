Новый трейлер шутера Necromunda: Hired Gun знакомит с городом-ульем

Издательство Focus Home Interactive и студия Streum On представили свежий трейлер грядущего шутера Necromunda: Hired Gun, который на этот раз посвящён собственно Некромунде. Это город-улей с бесчисленными оружейными заводами Империума, целым морем людей, постоянными войнами группировок и насилием.

Игроку предстоит стать охотником за головами в этом неприглядном мире. Работа сложная и кровавая, но зато хорошо оплачиваемая, да и заказы всегда в изобилии. Иногда контракты — это просто заказ на убийство, порой — поиск пропавших людей, нередко — добыча информации и так далее. По ходу дела придётся побывать во всех местах Нижнего улья.

В игре встретятся и огромные поезда, несущиеся сквозь зоны боевых действий; и километровые древние заводы с чудовищными плавильными печами; и необычные крепости, и химические лаборатории; и гладиаторские арены; и обломки звездолётов; и масса врагов. В общем, приключение ожидается насыщенное.

В трейлере также показан «Предел мученика» — место, где происходит всё интересное в этом уголке Некромунды. Здесь игрок встретит всех, кого нужно: от известного охотника за головами Кела Джерико, который спас жизнь главному герою, до барменши, всегда готовой снабдить алкоголем и информацией. Предстоит менять снаряжение, улучшать бионические имплантаты, модифицировать персонажа и выбирать новые контракты.

Necromunda: Hired Gun выйдет 1 июня 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и S. Предварительные заказы уже принимаются.



