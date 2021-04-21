Новый трейлер шутера Necromunda: Hired Gun знакомит с городом-ульем

Новый трейлер шутера Necromunda: Hired Gun знакомит с городом-ульем

Издательство Focus Home Interactive и студия Streum On представили свежий трейлер грядущего шутера Necromunda: Hired Gun, который на этот раз посвящён собственно Некромунде. Это город-улей с бесчисленными оружейными заводами Империума, целым морем людей, постоянными войнами группировок и насилием.

Игроку предстоит стать охотником за головами в этом неприглядном мире. Работа сложная и кровавая, но зато хорошо оплачиваемая, да и заказы всегда в изобилии. Иногда контракты — это просто заказ на убийство, порой — поиск пропавших людей, нередко — добыча информации и так далее. По ходу дела придётся побывать во всех местах Нижнего улья.

В игре встретятся и огромные поезда, несущиеся сквозь зоны боевых действий; и километровые древние заводы с чудовищными плавильными печами; и необычные крепости, и химические лаборатории; и гладиаторские арены; и обломки звездолётов; и масса врагов. В общем, приключение ожидается насыщенное.

В трейлере также показан «Предел мученика» — место, где происходит всё интересное в этом уголке Некромунды. Здесь игрок встретит всех, кого нужно: от известного охотника за головами Кела Джерико, который спас жизнь главному герою, до барменши, всегда готовой снабдить алкоголем и информацией. Предстоит менять снаряжение, улучшать бионические имплантаты, модифицировать персонажа и выбирать новые контракты.

Новый трейлер шутера Necromunda: Hired Gun знакомит с городом-ульем

Necromunda: Hired Gun выйдет 1 июня 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и S. Предварительные заказы уже принимаются.

Новый трейлер шутера Necromunda: Hired Gun знакомит с городом-ульем


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводеSony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводе
Epic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиардаEpic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиарда
NieR: Replicant ver.1.22474487139… похвастается новым сюжетным контентом и связью с AutomataNieR: Replicant ver.1.22474487139… похвастается новым сюжетным контентом и связью с Automata
Движок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSSДвижок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSS
Разработчики Homeworld 3 показали 28 секунд из игры и пообещали больше подробностей ближе к релизу
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на стартеВидео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте
Трейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGamesТрейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGames
В Marvel’s Spider-Man: Miles появился новый костюм, а конкретно в PS5-версии — ещё и реалистичная деформация мышцВ Marvel’s Spider-Man: Miles появился новый костюм, а конкретно в PS5-версии — ещё и реалистичная деформация мышц
Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе CrysisДвухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis
Видео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games ShowВидео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games Show
Valve назвала летний фестиваль Steam «Играм быть» и выпустила трейлерValve назвала летний фестиваль Steam «Играм быть» и выпустила трейлер
Расширенный трейлер Final Fantasy VII Remake для PS5 — над освещением впервые трудится особая командаРасширенный трейлер Final Fantasy VII Remake для PS5 — над освещением впервые трудится особая команда
Студия-разработчик провального гибридного шутера Disintegration перестанет существоватьСтудия-разработчик провального гибридного шутера Disintegration перестанет существовать
Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой веснойНовый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной
Утечка: в Сеть попал фрагмент следующего трейлера Elden Ring, но посмотреть его пока негдеУтечка: в Сеть попал фрагмент следующего трейлера Elden Ring, но посмотреть его пока негде
Последние новости
Подгружаем последние новости