Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!

Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!

Корпорация Microsoft представила список игр, которые пополнят библиотеку службы Xbox Game Pass. Уже сегодня в рамках сервиса на консолях Xbox стал доступен симулятор бейсбола MLB The Show 21, а скоро к нему присоединятся: ремейк Destroy All Humans!, Phogs! и Second Extinction.

Phogs! пополнит каталог на ПК уже 22 апреля. Это полная загадок и приключений игра, в которой две собаки связаны длинным и гибким животом. Преодолевая препятствия, вам предстоит пройти три мира — еды, сна и игр — в одиночку или в совместном режиме.

Second Extinction (версия раннего доступа) появится 28 апреля в Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Это кооперативный шутер для трёх игроков, где команде предстоит сражаться против мутировавших динозавров. Вам нужно будет зачищать регионы от орд динозавров и удерживать уровень их присутствия на минимуме.

Наконец, Destroy All Humans! станет доступна 29 апреля подписчикам Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Это ремейк игры, где вы в роли пришельца Крипто-137 терроризируете землян в альтернативных 50-х прошлого века. Вам предстоит свергнуть правительство США, зондировать население, извлечь ДНК человека и просто сеять хаос с помощью сверхтехнологичных устройств.

Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!

Есть и плохие новости. Уже 30 апреля из каталога Xbox Game Pass исчезнут:

  • Endless Legend (ПК);
  • For The King (ПК и Xbox);
  • Fractured Minds (Xbox);
  • Levelhead (ПК и Xbox);
  • Moving Out (ПК и Xbox);
  • Thumper (ПК).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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