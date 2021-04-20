Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!

Корпорация Microsoft представила список игр, которые пополнят библиотеку службы Xbox Game Pass. Уже сегодня в рамках сервиса на консолях Xbox стал доступен симулятор бейсбола MLB The Show 21, а скоро к нему присоединятся: ремейк Destroy All Humans!, Phogs! и Second Extinction.

Phogs! пополнит каталог на ПК уже 22 апреля. Это полная загадок и приключений игра, в которой две собаки связаны длинным и гибким животом. Преодолевая препятствия, вам предстоит пройти три мира — еды, сна и игр — в одиночку или в совместном режиме.

Second Extinction (версия раннего доступа) появится 28 апреля в Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Это кооперативный шутер для трёх игроков, где команде предстоит сражаться против мутировавших динозавров. Вам нужно будет зачищать регионы от орд динозавров и удерживать уровень их присутствия на минимуме.

Наконец, Destroy All Humans! станет доступна 29 апреля подписчикам Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Это ремейк игры, где вы в роли пришельца Крипто-137 терроризируете землян в альтернативных 50-х прошлого века. Вам предстоит свергнуть правительство США , зондировать население, извлечь ДНК человека и просто сеять хаос с помощью сверхтехнологичных устройств.

Есть и плохие новости. Уже 30 апреля из каталога Xbox Game Pass исчезнут:

Endless Legend (ПК);

For The King (ПК и Xbox);

Fractured Minds (Xbox);

Levelhead (ПК и Xbox);

Moving Out (ПК и Xbox);

Thumper (ПК).



