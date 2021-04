Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!

Корпорация Microsoft представила список игр , которые пополнят библиотеку службы Xbox Game Pass. Уже сегодня в рамках сервиса на консолях Xbox стал доступен симулятор бейсбола MLB The Show 21, а скоро к нему присоединятся: ремейк Destroy All Humans!, Phogs! и Second Extinction.



