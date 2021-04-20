Разработчики Homeworld 3 показали 28 секунд из игры и пообещали больше подробностей ближе к релизу

Портал Kotaku обратил внимание, что на прошлой неделе разработчики космической стратегии Homeworld 3 из студии Blackbird Interactive показали непродолжительный отрывок из игры.

Напомним, Homeworld 3 была представлена издательством Gearbox Publishing ещё в августе 2019 года и за прошедшее с тех пор время не удостоилась ни одной геймплейной презентации.

На протяжении этих полутора лет на сайте краудфандингового сервиса Fig, где проходил сбор средств на создание Homeworld 3, Blackbird Interactive на более-менее регулярной основе отчитывалась о ходе разработки.

Последнее на данный момент подобное объявление (оно датировано 15 апреля) содержит 28-секундный геймплейный отрывок Homeworld 3 с демонстрацией возможностей Railgun Frigate — нового корабля для вселенной Homeworld.

В прикреплённом к фрагменту игрового процесса интервью разработчики также в подробностях рассказали о представленном фрегате, включая его концепцию, дизайн и вооружение.

Пока Homeworld 3 заявлена только для PC. За время краудфандинговой кампании на сайте Fig к производству игры успели привлечь $1,5 млн. Несмотря на окончание сбора средств, пользователи всё ещё могут вложиться в проект.

Релиз Homeworld 3 ожидается в четвёртом квартале (период с октября по декабрь) 2022 года. Ближе к запуску фанатов ждут «красивые трейлеры, геймплейные видео и крупные подробности вроде списка целевых платформ».



