Разработчики Homeworld 3 показали 28 секунд из игры и пообещали больше подробностей ближе к релизу

Разработчики Homeworld 3 показали 28 секунд из игры и пообещали больше подробностей ближе к релизу

Портал Kotaku обратил внимание, что на прошлой неделе разработчики космической стратегии Homeworld 3 из студии Blackbird Interactive показали непродолжительный отрывок из игры.

Разработчики Homeworld 3 показали 28 секунд из игры и пообещали больше подробностей ближе к релизу

Напомним, Homeworld 3 была представлена издательством Gearbox Publishing ещё в августе 2019 года и за прошедшее с тех пор время не удостоилась ни одной геймплейной презентации.

На протяжении этих полутора лет на сайте краудфандингового сервиса Fig, где проходил сбор средств на создание Homeworld 3, Blackbird Interactive на более-менее регулярной основе отчитывалась о ходе разработки.

Последнее на данный момент подобное объявление (оно датировано 15 апреля) содержит 28-секундный геймплейный отрывок Homeworld 3 с демонстрацией возможностей Railgun Frigate — нового корабля для вселенной Homeworld.

В прикреплённом к фрагменту игрового процесса интервью разработчики также в подробностях рассказали о представленном фрегате, включая его концепцию, дизайн и вооружение.

Пока Homeworld 3 заявлена только для PC. За время краудфандинговой кампании на сайте Fig к производству игры успели привлечь $1,5 млн. Несмотря на окончание сбора средств, пользователи всё ещё могут вложиться в проект.

Релиз Homeworld 3 ожидается в четвёртом квартале (период с октября по декабрь) 2022 года. Ближе к запуску фанатов ждут «красивые трейлеры, геймплейные видео и крупные подробности вроде списка целевых платформ».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводеSony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводе
Epic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиардаEpic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиарда
Движок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSSДвижок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSS
Издатель стратегических игр Slitherine проведёт майское шоу с анонсами и геймплейными демонстрациямиИздатель стратегических игр Slitherine проведёт майское шоу с анонсами и геймплейными демонстрациями
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: рассказ о создании и видах врагов в Returnal от режиссёра игрыВидео: рассказ о создании и видах врагов в Returnal от режиссёра игры
Обновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутерОбновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутер
Разработчики Witchfire показали три новых скриншота и рассказали, чем занимались последние месяцыРазработчики Witchfire показали три новых скриншота и рассказали, чем занимались последние месяцы
В Atari крупные перестановки: компания начнёт выпускать игры для современных систем и многое другоеВ Atari крупные перестановки: компания начнёт выпускать игры для современных систем и многое другое
Авторы EVE Online подтвердили работу над «амбициозным» шутером во вселенной игры, который «определит жанр»Авторы EVE Online подтвердили работу над «амбициозным» шутером во вселенной игры, который «определит жанр»
После закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на XboxПосле закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на Xbox
Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игрыРазработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры
Games with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игрыGames with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игры
Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступыЭкшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы
Видеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футболВидеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости