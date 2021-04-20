Видео: боевые титаны и новая легенда в свежей короткометражке Apex Legends

Видео: боевые титаны и новая легенда в свежей короткометражке Apex Legends

Издательство Electronic Arts и студия Respawn Entertainment представили анимационную короткометражку «Нордстар» королевской битвы Apex Legends из цикла «Истории из Внешних земель». В видео засветился Кубен Блиск (южноафриканский пилот-наёмник, лидер «Высших Хищников») из игр серии Titanfall. Прежде всего ролик знакомит нас с новой легендой — Валькирией.

Видео: боевые титаны и новая легенда в свежей короткометражке Apex Legends

Кубен Блиск, который является частью печально известных игр Apex, рассказывает историю появления связанной со вселенной Titanfall новой легенды. Значительная часть ролика посвящена титанам — большим боевым человекоподобным роботам-экзоскелетам. Валькирия — дочь знаменитого пилота Титана по кличке «Гюрза». Зовут её Кайри Имахара — она смелая, дерзкая, пылкая и свирепая. Прожив годы в тени наследия отца, теперь героиня готова положить начало собственной легенде.

Кайри унаследовала любовь к полётам и однажды ещё в детстве управляла старым отцовским титаном «Нордстар», что чуть не стоило девочке жизни. А вот с чувством долга у героини не очень. В ролике показывается горячая стычка «маленькой Гюрзы» с Блиском, которого Валькирия винит в смерти отца, а также её решение принять участие в играх Apex.

Видео: боевые титаны и новая легенда в свежей короткометражке Apex Legends

С помощью того, что осталось от отцовского Титана «Нордстар», Кайри, похоже, готова задать жару соперникам. Разработчики обещают скорое появление Валькирии на арене и публикацию подробностей.

Apex Legends вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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