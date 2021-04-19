Видео: рассказ о создании и видах врагов в Returnal от режиссёра игры

Видео: рассказ о создании и видах врагов в Returnal от режиссёра игры

Недавно студия Housemarque и издательство Sony Interactive Entertainment опубликовали трейлер Returnal, в котором показали несколько видов врагов. Вскоре после этого режиссёр игры Гарри Крюгер (Harry Krueger) подробнее рассказал о создании противников. Он поведал, чем вдохновлялись разработчики, и какими особенностями отметятся недруги.

Housemarque поставила перед собой цель — создать сложные условия для выживания на планете Атропос. Студия реализовала соответствующую флору и фауну, чтобы пользователи ощущали себя в неприветливом окружении. Монстры в Returnal адаптировались к постоянной темноте на своей планете. У них появились светящиеся элементы тела, которые создают контраст на фоне дизайна локаций.

Что касается внешнего вида врагов, то его разрабатывали под влиянием произведений Говарда Филлипса Лавкрафта (Howard Phillips Lovecraft). Отсюда и эстетика ужасов с множеством щупалец.

Гарри Крюгер также рассказал о сражениях в Returnal. Большинство из них не будут затяжными, но отметятся высокой динамикой. Пользователям придётся активно двигаться по земле и в воздухе с помощью реактивного ранца главной героини. Враги попытаются постоянно удивлять уникальными особенностями, которые зависят от их класса, биологического вида, среды обитания и прочих факторов.

Returnal выйдет 30 апреля 2021 года эксклюзивно на PlayStation 5. Недавно в Сеть просочился список трофеев игры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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