Издатель стратегических игр Slitherine проведёт майское шоу с анонсами и геймплейными демонстрациями

Издательство Slitherine у себя на официальном сайте анонсировало Home of Wargamers 2021 Live+ — предстоящее шоу, посвящённое уже представленным и новым играм компании.

Трансляция Home of Wargamers 2021 Live+ начнётся 11 мая текущего года (точное время не называется) на Twitch-канале Slitherine. Мероприятие предложит «взглянуть на будущее» издательства.

«Вот способ утолить вашу жажду заклятий, ходов и хитрых планов. Мы собираемся подарить вам целый день новой информации, фигурок, анонсов, геймплейных сессий и так далее», — пообещали в Slitherine.

В частности, на Home of Wargamers 2021 Live+ пообещали продемонстрировать «все заявленные на 2021 год» продукты Slitherine, включая Starship Troopers: Terran Command, Warhammer 40,000: Battlesector и Distant Worlds 2.

Кроме того, в рамках Home of Wargamers 2021 Live+ состоится презентация четырёх неанонсированных проектов Slitherine, подробности которых на данном этапе не раскрываются.

Starship Troopers: Terran Command

Также в Slitherine обмолвились, что в настоящее время трудятся над полутора десятком пока не известных публике игр. Данный показатель, судя по всему, включает четвёрку предстоящих анонсов.

Стоит отметить, что Warhammer 40,000: Battlesector издательство демонстрирует регулярно (последний трейлер вышел 16 апреля), тогда как премьера геймплея Starship состоялась в феврале текущего года.



