Amazon не договорилась с Tencent: ММОRPG по мотивам «Властелина колец» отменена

Идее создания ММО по мотивам вселенной «Властелин колец» катастрофически не везёт. В 2018 году Leyou Technologies пыталась выпустить MMORPG во вселенной «Властелина колец», но с задачей не справилась и свернула производство. В 2019 году Amazon Game Studios снова анонсировала проект, и снова что-то пошло не так...

Amazon не договорилась с Tencent: ММОRPG по мотивам «Властелина колец» отменена

(Amazon Game Studios)

Заявленная в 2019 году игра разрабатывалась в Amazon Game Studios вместе с той же китайской компанией Leyou Technologies, которую поглотил конгломерат Tencent Holdings в декабре прошлого года. В результате переговоров по контракту возникли разногласия между Amazon и Tencent, которые в конечном счёте привели к отмене игры — об этом сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на своих информаторов.

Журналисты связались с Amazon, и представитель компании подтвердил отмену: «После поглощения Leyou со стороны Tencent мы не смогли обеспечить условия для продолжения работы над этим проектом». Команда Amazon, работающая над игрой, будет перемещена на другие проекты. «Мы любим вселенную "Властелина колец" и разочарованы тем, что не сможем предложить эту игру своим клиентам», — было сказано в заявлении пресс-секретаря компании из Сиэтла.

Amazon не договорилась с Tencent: ММОRPG по мотивам «Властелина колец» отменена

(New Line Cinema)

Отмена последовала за чередой плохих новостей относительно Amazon Game Studios, которая не смогла выпустить ни одну успешную видеоигру с момента запуска этого игрового подразделения в 2014 году. Компания также отменила целый ряд проектов, в том числе несколько заявленных публично — например, спортивную игру в антураже фэнтези Breakaway или геройский экшен Crucible. А её New World многократно откладывалась: изначально она должна была выйти в мае 2020 года, но её перенесли на август 2020-го, затем на весну 2021-го, а недавно — на следующий август. При этом Amazon тратит на своё игровое подразделение, по данным Bloomberg, огромные средства — почти $500 миллионов в год.

Поклонникам мира, созданного пером Джона Толкина (John Tolkien), остаётся надеяться, что сериалу по мотивам книги, который Amazon снимает для своей потоковой службы Prime, повезёт больше.

Amazon не договорилась с Tencent: ММОRPG по мотивам «Властелина колец» отменена

(Amazon Prime)


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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